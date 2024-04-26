Kenya'da sel felaketi: En az 32 kişi öldü

Kenya Kızılhaç tarafından yapılan açıklamada, geçen aydan bu yana devam eden yağışların hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.
Açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 32 kişinin öldüğü ifade edildi.
Su baskınlarının başkent Nairobi'yi de etkilediği ve bazı yolların kapatıldığı aktarılan açıklamada, birçok mahallenin de sular altında kaldığı kaydedildi.
Açıklamada, sellerden etkilenenler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.
Kenya Demiryolları, ülke çapında banliyö tren seferlerinin askıya alındığını duyurdu.
Kaynak: AA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.