Kenya'da sel felaketi: En az 32 kişi öldü

Kenya Kızılhaç tarafından yapılan açıklamada, geçen aydan bu yana devam eden yağışların hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 32 kişinin öldüğü ifade edildi.

Su baskınlarının başkent Nairobi'yi de etkilediği ve bazı yolların kapatıldığı aktarılan açıklamada, birçok mahallenin de sular altında kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, sellerden etkilenenler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Kenya Demiryolları, ülke çapında banliyö tren seferlerinin askıya alındığını duyurdu.

Kaynak: AA