Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
26 Nis 2024 - 19:32- Gündem G:

İzmit’in karı-koca müdürleri

ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit Belediyesi’nde yeni müdürleri kamuoyuna tanıtan Fatma Kaplan Hürriyet’in, yeni müdür listesindeki karı-koca müdürler dikkat çekti.

İzmit’in karı-koca müdürleri mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, dün İzmit Belediyesi’nin yeni müdür kadrosunu kamuoyuna tanıttı. Yeni müdür atamalarını açıklayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Makina İkmal Müdürlüğüne Orhan Marul’u eşi Şaziye Marul’u ise Yazı İşleri Müdürü olarak atadığını açıkladı. İzmit Belediyesi’nin Fen İşleri amirliğinden emekli olan Marul belediyeye müdür olarak geri döndü. Hürriyet, yeni müdürleri tanıtırken yaptığı açıklamada iki ismin de liyakatli olduğunu ve bu yüzden görev verdiğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

# yeni, İzmit, İzmit Belediyesi, fatma kaplan hürriyet

26 Nis 2024 - 19:32 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.032.767 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(56)
61

İzmit41 - Karı koca evdedir .İşyerinde herkes bireydir.Özel Sektördede karı koca müdür oluyor belediyede neden olmasın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 23:16
60

Raşit - Bu İzmit te bu liyakatli aileden başka liyakatli insan kalmamış mı hani çift maaş almaya karşıydınız

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 22:30
55

Bir Bey - Marul ailesinden başka kimse yokmu oğlu,kızı v.s onlarada başka mudurlukler güzel olurdu.Aile nasıl olsa liyakatli.

Yanıtla . 13Beğen . 1Beğenme 28 Nisan 13:06
53

Nedim - Ikiside liyakatliylmis karı koca bide üstüne emekli onca işsiz üniversite mezunu genç varken

Yanıtla . 17Beğen . 1Beğenme 28 Nisan 12:29
52

Fatma Aktaş - Aa o da bir sey mi izmek uzerinden işe alinan 40 yas ustu insanlar var universite mezun lari umrumda degil ki siyasetçilerin

Yanıtla . 12Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 12:04
51

İzmi̇tli̇ - SAYIN FATMA HANIM BU PARTİNİN İÇİNDE HİÇ OKUMUŞ TAHSİLLİ GENÇ ARKADAŞ YOKMUDA NERDE İHTİYAR EMEKLİ VAR ONLARI GETİRMİŞİN MÜDÜRLÜK VERİYORSUN NE OLDU BAŞKA PARTİLERE SALLIYORDUNUZ EŞ DOST AKRABA ÇLIŞTIRIYORLAR DİYE SİZİN YAPTIGINIZ NE KARI KOÇA MÜDÜR YAPTINIZ ÇOÇUKLARINIDA MEMUR YAPIN OLSUN BİTSİN BU İŞ..................

Yanıtla . 22Beğen . 1Beğenme 28 Nisan 10:13
50

İzmitli - Başkan benimde müdür yapsana önüne geleni müdür yapion müdürden gecilmio belediyeye adam almıyoruz diyolar ne hikmetse el altından hep adam aliyolar dem li kardeslerini alıyor kimle kol kolalar belli gün gibi ortada görmek istemeyen gormuyo

Yanıtla . 8Beğen . 3Beğenme 28 Nisan 10:05
57

Derinceli - @İzmitli 50 nolu yoruma cevabı: Bana bir tane Fatma hanımın İzmit e kazandırdığı eserden bahset

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 28 Nisan 16:11
54

Cemalettin Özcan - @İzmitli 50 nolu yoruma cevabı: Anladığım kadarıyla liyakat sahibi insanlara ve guvendigi kişilere bu görevi veriyor

Çalmıyor,çaldirmiyor halkın parasını çar çur etmiyor ve İzmit Halkına hizmet olarak geri veriyor.Bunun elestirilmesinin ne amacı olabilir ki.

Fatma hanım bir dahaki seçimde inşallah Büyük Şehir Bekediye Başkanı olacaktır.

Hak edene hak verilir,kızmaya ve eleştiriye hiç gerek yok.

Yanıtla . 5Beğen . 13Beğenme 28 Nisan 12:59
46

Osman K. - Çok sasirmadim kultur bakanligi yillarca kultur varlijkari ve müzeler genel mudurlugunde karisi daire başkanı kocası genel müdür yardımcısı

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 28 Nisan 07:08
45

Cemal Yalçın - Allah gözünüzü doyursun.işte CHP bu.chp aldığı tepki oyu ile şımardı.

Yanıtla . 9Beğen . 9Beğenme 28 Nisan 06:41
41

Cengiz Çiçek - Fatma kaplanda kendini birşey zannediyor.

Yanıtla . 16Beğen . 14Beğenme 27 Nisan 21:32
40

Sefer Topçu - Büyüklerimiz çok haklı,CHP ye oy verilmez

Yanıtla . 20Beğen . 21Beğenme 27 Nisan 21:16
47

Savas - @Sefer Topçu 40 nolu yoruma cevabı: Buyuklerinizin hakli olmasi icin su anda ulkenin gulluk gulustanlik olmasi lazim .... ne yazikki ekonomik sosyal adalet egitim aklınıza her gelebilecek iste ve kurumda yozlaşma hortum talan almis basini gidiyor ve hesap verende yok soranda... Canim Turkiyem

Yanıtla . 12Beğen . 6Beğenme 28 Nisan 08:15
38

Tavşantepe Kartalı - Bir dahaki seçimde oylarin uçacak Fatma ,elinde varken bu kadar atma,sende ummiyorsun bu kadar şekilsiz politikani ama bu halk AKP ye kızdığı için sana oy verdi.

Yanıtla . 24Beğen . 15Beğenme 27 Nisan 19:55
36

Cess.alikahya - Fatma başkan yaptıysa doğru yapmıştır emin olun vardır bir bildiği daha iyi işler yapmak halka daha iyi hizmet etmek için yapması gerekiyordu demekki herşey halk için eminim buna ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR SAYGILAR .

Yanıtla . 17Beğen . 26Beğenme 27 Nisan 18:29
34

Umut - Herkes kendi adamini alir akp giti CHP geldi sira onlarda

Yanıtla . 23Beğen . 7Beğenme 27 Nisan 17:48
31

İzmitli - Yapma işte bunları yapma ne kadar liyakatli de olsa isinde bir numara da olsa olmaz.

Türkiye de bu işi yapacak kimse kalmadı mı milyonlarca kişi var partisine, soyadına, bakmadan birini bulun bu yanlış a düşmeyin

Not: 40 yıllık CHP liyim

Yanıtla . 32Beğen . 1Beğenme 27 Nisan 16:38
49

Dusunceli - @İzmitli 31 nolu yoruma cevabı: Ayrıca emekli maaşları da var.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 09:35
42

Bu Bencede Olmadı - @İzmitli 31 nolu yoruma cevabı: Çok haklısın dostum ilk amaç karşı partililere sakız malzemesi vermemek lazım. Liyakatli olması elbette önemli ama insanlar işsizken karı koca müdür bir belediyede olmamalı

Yanıtla . 13Beğen . 1Beğenme 27 Nisan 22:03
37

Kavaklı Genci - @İzmitli 31 nolu yoruma cevabı: Ne yapmak lazım bilmiyorum ama galiba insanlarımız yani biz ahlaksız bir toplumuz ,gerçekleri görmek acı verici.

Yanıtla . 12Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 19:29
44

İstanbullu - @Suna 30 nolu yoruma cevabı: Ne alaka tüy bitmemiş yetim hakkı yiyenleden hesap sorsanız keşke

Yanıtla . 4Beğen . 4Beğenme 27 Nisan 23:43
29

Recep Kantar - Kişi CHP'li olunca liyakat lı başka partili olunca acemi çaylak biz buna mustehakiz

Yanıtla . 13Beğen . 8Beğenme 27 Nisan 15:56
26

Abdullah - Liyakat hikaye. Bütün chp belediyeleri aile şirketi oldu.

Yanıtla . 19Beğen . 19Beğenme 27 Nisan 13:16
24

Adalet - Aynı hatalar farklı partiler tarafından sürekli yapıldı yapılmaya devam ediliyor. Etik değil bunlar. Orada çalışan diğer memurlara hakarettir. İki veya daha fazla müdürlüğe bir kisinin bakması büyük hakarettir ayıptır diğer memurlar nasıl bakar idareciye siz düşünün idareciler.

Yanıtla . 13Beğen . 2Beğenme 27 Nisan 13:10
23

Vatandas - Derince bld eski zabita mud baki de tuprastan emekliydi sadece bilgi icin yazdım

Yanıtla . 10Beğen . 2Beğenme 27 Nisan 12:57
22

Trio - Yorumlarda ,Evi camdan olanların, başkasının evine taş atmalarını okudum.

Yanıtla . 8Beğen . 1Beğenme 27 Nisan 12:55
20

Can - Olmaz böyle emekli olan kişi tekrar al müdür yap . Yokmu İzmit'te genç dinamik eğitimli izmitin çocuğu . Bu yanlıştan donmezseniz götürür bu işler sizi

Yanıtla . 17Beğen . 3Beğenme 27 Nisan 12:14
35

Selim - @Can 20 nolu yoruma cevabı: Karı koca koca bir yerde olurmu bu aile şirketi olur, AKP gibi olur ,kaybedersiniz , genel başkan uyarmasi lazım.

Yanıtla . 8Beğen . 1Beğenme 27 Nisan 17:53
27

Fatih Sultan Mahallesi - @Can 20 nolu yoruma cevabı: Oyunu CHP ye vermiş biri olarak söylüyorum, liyakatli emekli olmamış kimse yokmuymuş, emekli gitsin emekli maaşı ile yaşasın, ki eminim 10 bin lira değildir o amcanın maaşı, bırak liseli üniversiteli liyakat falan, bu emeklileri müdür yapanlar hiç bahçeli ye Erdoğan'a bişey demesinler, bunların emekliyi müdür yaptığı yerde Tayyip Erdoğan ölene kadar Cumhurbaşkanı olur,

Biz CHP ye akp nin bu zihniyeti yüzünden oy verdik böyle saçmalıklar yaparsa bir daha zor oy alır, akp yi beğenmediğimiz için CHP ye oy verdik şimdi akp nin kötü bir kopyası olmuş, karı koca müdür koca emekli, bu kafa ile Bülent Arınç ve Hamza Yerlikaya yı banka yönetim kuruluna atayan kafa aynı kafa, Fatma abla gökten zembille inmişse bile emekliyi, karı koca aile içi müdürlükleri falan yapma, bu Türkiye de bu işsizlikte bu yaptığınız zulümdür

Yanıtla . 25Beğen . 5Beğenme 27 Nisan 13:35
25

T - @Can 20 nolu yoruma cevabı: Liyakat ve işin ehli diye bi kavram var unutmuyalım.

Yanıtla . 0Beğen . 8Beğenme 27 Nisan 13:14
19

İzmitli - Memlekette adam kalmadı. Bizim izmitliler de bir tane kent lokantasına tav oluyorlar. CHP budur. Bütün ihalaler kime gidiyor bir araştır İzmit halkı. Çok fena kndirildiniz.

Yanıtla . 18Beğen . 10Beğenme 27 Nisan 12:05
18

Musa Yanar - MILLET 1 IS BULAMAZKEN KARI KOCA HEMDE EMEKLILER COK IYI.SIZE YAKISTIRAMADIM.DISARDA ISSIZ VE DAHA LIYAKATLILAR VAR BASKAN

Yanıtla . 23Beğen . 2Beğenme 27 Nisan 11:50
17

Raciiii - Çok güzel işler bunlar. Çalışma böyle olur.

Yanıtla . 6Beğen . 4Beğenme 27 Nisan 11:19
14

Hadeyin Ordan - Detaylı yorum yapıp sizi gündümde tutmak istemem çünkü reklamın iyisi kötüsü olmaz. Liyakat deyip karı kocayı işe alacaksın oysa birinci derecede akraba olanları işe almiyordum. Madem alınıyor neden garibanların çocuklarını almiyorsun. Bunca müdür değişikliği yapiyorsun şu Ümit i neden almiyorsun. Başkan bu adamda liyakat varmi yoksa firildak oluşundanmi yoksa istediğin gibi kullana bildiğin den dolayımı tutuyorsun. Bide anlatamadığım liyakat diyorsan işçi müdürler atiyorsun bu nasıl litakat.

Yanıtla . 12Beğen . 3Beğenme 27 Nisan 10:34
13

Acara Gurcisi Rıdvan K - Fatma hürriyet kaplan senden anca entrikaci olur

Yanıtla . 22Beğen . 13Beğenme 27 Nisan 09:30
12

Acara Gurcisi Rıdvan K - Fatma başkan benide müdür yap çok güzel mudur olurum f Fatma başkan

Yanıtla . 14Beğen . 10Beğenme 27 Nisan 09:26
10

Canan - biz dua edelim bunların il ilçe başkanları seçimsiz vali belediye başkanı olmaları yakın olmasın çünkü özlediler şeflik dönemlerini

Yanıtla . 20Beğen . 5Beğenme 27 Nisan 09:00
09

Izmitli - Özel sektör de 1.derece akrabası olana aynı anda ise almıyor. Bu adil bir is

Yanıtla . 10Beğen . 6Beğenme 27 Nisan 08:37
08

Giresunlu Öğretmen - Halkçılar, eşitlikçiler,adiller,emekçiler, devrimciler ( 25 yıldır eğitimciyim neyi deviriyorlar hala anlamış değilim ) sol ve sosyalistler her şeyden daha önemlisi çağdaşlar ve ATATÜRKÇÜLER! ONDANDIR siz cahiller! nerden anlayacaksınız

Yanıtla . 9Beğen . 4Beğenme 27 Nisan 08:30
32

Sert - @Giresunlu Öğretmen 08 nolu yoruma cevabı: İyi cevap yobazlara olmuş pardon yanlış anlamayın çağdaş yobazlara

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 27 Nisan 16:51
07

Doruk - Sayın belediye başkanı buatamis olduğun mudurlerin İzmit nüfusu içinde olmayan bir özellikleri olması lazım öyle bir özellik yetenek kabiliyet şöyleki kabul edelim. Sayın başkan yanlış yaptın bunun bedelini neyazikki seninle birlikte CHP partiside odeyecek bu çok önemli bir yanlış sen çalışan müdürü işten çıkarıp emekli müdürü geri çağırıp iş veremezsin itiraz ediyorum .bunu liyakat gibi komik bir gerekçeyle piskinlikle sözde izaha çalışmak bu daha büyük yanlıştır. Geçmiş olsun İzmit CHP bir sonraki belediye seçimini kaybeder. Yerine kim gelir onu bilemem çünkü bu kanaat icin çok önemli bir veri sen bu atamayı yapamazsın CHP teskilati buna karşı çıkın ben karşı cikiyorum yazık.cok yazık utanç verici. MARMARADENİZLİ

Yanıtla . 11Beğen . 3Beğenme 27 Nisan 03:20
06

Paşalı - Tebrikler

Alikâhya hegemonyası devam ediyor.

Sarıca

Umutlu

Marullar.

Bravo başkan.

Yanıtla . 10Beğen . 5Beğenme 27 Nisan 03:04
05

Reis - Bırakın bu işleri dümenciler sizi. Kendinizden olunca liyakat heeee. Kocada müdür ohhh.. Eveayda 150 bin girer bide ağlarsınıznsonrada

Yanıtla . 28Beğen . 12Beğenme 27 Nisan 01:09
04

Basiskeleli - Çalışan müdürü işten cikart, emekli olanı işe al müdür yap. Karı koca müdürlük bi de. Şu cehapelilerden mmses çıkmıyor hayirdir. Mahalle bilmem ne müdürü diye demediklerini birakmayanlar karı koca müdürlere ses cikartmazlar! Hepiniz cevir kazi yanmasin

Yanıtla . 21Beğen . 19Beğenme 27 Nisan 01:06
03

H1 - Haklısınız. Esasında şöyle çamaşır makinesi tamburu gibi İbrahim Efelerimiz olsa ne de güzel olurdu her yerde, değil mi?

Yanıtla . 15Beğen . 7Beğenme 27 Nisan 00:25
02

Yaşasın Özgürlük - diğer partiler yapsa tüm trollerbaşlar algıya başlar... chp mantıgı babadan 7 sülale toruna devam eder yeterki yetki ellerine geçsin

Yanıtla . 29Beğen . 19Beğenme 26 Nisan 22:31
01

Açız - Çok güzel ve liyakat dolu bir icraat olmuş fato sevenleri bayılır bu işe

Yanıtla . 26Beğen . 20Beğenme 26 Nisan 19:56
Diğer 54 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL