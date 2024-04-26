İzmit’in karı-koca müdürleri

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, dün İzmit Belediyesi’nin yeni müdür kadrosunu kamuoyuna tanıttı. Yeni müdür atamalarını açıklayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Makina İkmal Müdürlüğüne Orhan Marul’u eşi Şaziye Marul’u ise Yazı İşleri Müdürü olarak atadığını açıkladı. İzmit Belediyesi’nin Fen İşleri amirliğinden emekli olan Marul belediyeye müdür olarak geri döndü. Hürriyet, yeni müdürleri tanıtırken yaptığı açıklamada iki ismin de liyakatli olduğunu ve bu yüzden görev verdiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(56 )
İzmit41 - Karı koca evdedir .İşyerinde herkes bireydir.Özel Sektördede karı koca müdür oluyor belediyede neden olmasın
Raşit - Bu İzmit te bu liyakatli aileden başka liyakatli insan kalmamış mı hani çift maaş almaya karşıydınız
Nizamiye - Fatma
Ali - Peh liyakata gel
Fazıl - Böyle liyakat olmaz.
Bir Bey - Marul ailesinden başka kimse yokmu oğlu,kızı v.s onlarada başka mudurlukler güzel olurdu.Aile nasıl olsa liyakatli.
Nedim - Ikiside liyakatliylmis karı koca bide üstüne emekli onca işsiz üniversite mezunu genç varken
Fatma Aktaş - Aa o da bir sey mi izmek uzerinden işe alinan 40 yas ustu insanlar var universite mezun lari umrumda degil ki siyasetçilerin
İzmi̇tli̇ - SAYIN FATMA HANIM BU PARTİNİN İÇİNDE HİÇ OKUMUŞ TAHSİLLİ GENÇ ARKADAŞ YOKMUDA NERDE İHTİYAR EMEKLİ VAR ONLARI GETİRMİŞİN MÜDÜRLÜK VERİYORSUN NE OLDU BAŞKA PARTİLERE SALLIYORDUNUZ EŞ DOST AKRABA ÇLIŞTIRIYORLAR DİYE SİZİN YAPTIGINIZ NE KARI KOÇA MÜDÜR YAPTINIZ ÇOÇUKLARINIDA MEMUR YAPIN OLSUN BİTSİN BU İŞ..................
İzmitli - Başkan benimde müdür yapsana önüne geleni müdür yapion müdürden gecilmio belediyeye adam almıyoruz diyolar ne hikmetse el altından hep adam aliyolar dem li kardeslerini alıyor kimle kol kolalar belli gün gibi ortada görmek istemeyen gormuyo
Derinceli - Bana bir tane Fatma hanımın İzmit e kazandırdığı eserden bahset
Cemalettin Özcan - Anladığım kadarıyla liyakat sahibi insanlara ve guvendigi kişilere bu görevi veriyor
Çalmıyor,çaldirmiyor halkın parasını çar çur etmiyor ve İzmit Halkına hizmet olarak geri veriyor.Bunun elestirilmesinin ne amacı olabilir ki.
Fatma hanım bir dahaki seçimde inşallah Büyük Şehir Bekediye Başkanı olacaktır.
Hak edene hak verilir,kızmaya ve eleştiriye hiç gerek yok.
Zafer Öçbe - Başlığa bakıp yorum yapıyorlar.
Osman K. - Çok sasirmadim kultur bakanligi yillarca kultur varlijkari ve müzeler genel mudurlugunde karisi daire başkanı kocası genel müdür yardımcısı
Cemal Yalçın - Allah gözünüzü doyursun.işte CHP bu.chp aldığı tepki oyu ile şımardı.
M.boyraz - Maşallah müdür bolluğu var.
Cengiz Çiçek - Fatma kaplanda kendini birşey zannediyor.
Sefer Topçu - Büyüklerimiz çok haklı,CHP ye oy verilmez
Savas - Buyuklerinizin hakli olmasi icin su anda ulkenin gulluk gulustanlik olmasi lazim .... ne yazikki ekonomik sosyal adalet egitim aklınıza her gelebilecek iste ve kurumda yozlaşma hortum talan almis basini gidiyor ve hesap verende yok soranda... Canim Turkiyem
Vatandaş Emekli - Verilen sözler mi
Tavşantepe Kartalı - Bir dahaki seçimde oylarin uçacak Fatma ,elinde varken bu kadar atma,sende ummiyorsun bu kadar şekilsiz politikani ama bu halk AKP ye kızdığı için sana oy verdi.
Cess.alikahya - Fatma başkan yaptıysa doğru yapmıştır emin olun vardır bir bildiği daha iyi işler yapmak halka daha iyi hizmet etmek için yapması gerekiyordu demekki herşey halk için eminim buna ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR SAYGILAR .
Umut - Herkes kendi adamini alir akp giti CHP geldi sira onlarda
Vatan Evladı - CHP liler ?? ?? gördünüzmü olayı ??
İzmitli - Yapma işte bunları yapma ne kadar liyakatli de olsa isinde bir numara da olsa olmaz.
Türkiye de bu işi yapacak kimse kalmadı mı milyonlarca kişi var partisine, soyadına, bakmadan birini bulun bu yanlış a düşmeyin
Not: 40 yıllık CHP liyim
Dusunceli - Ayrıca emekli maaşları da var.
Bu Bencede Olmadı - Çok haklısın dostum ilk amaç karşı partililere sakız malzemesi vermemek lazım. Liyakatli olması elbette önemli ama insanlar işsizken karı koca müdür bir belediyede olmamalı
Kavaklı Genci - Ne yapmak lazım bilmiyorum ama galiba insanlarımız yani biz ahlaksız bir toplumuz ,gerçekleri görmek acı verici.
Suna - Ye kürküm yeeeee yiyin yiyin bitirin belediyeyi
İstanbullu - Ne alaka tüy bitmemiş yetim hakkı yiyenleden hesap sorsanız keşke
Recep Kantar - Kişi CHP'li olunca liyakat lı başka partili olunca acemi çaylak biz buna mustehakiz
Yuh Yani - Vallahi işçiden çok müdür var
Abdullah - Liyakat hikaye. Bütün chp belediyeleri aile şirketi oldu.
Adalet - Aynı hatalar farklı partiler tarafından sürekli yapıldı yapılmaya devam ediliyor. Etik değil bunlar. Orada çalışan diğer memurlara hakarettir. İki veya daha fazla müdürlüğe bir kisinin bakması büyük hakarettir ayıptır diğer memurlar nasıl bakar idareciye siz düşünün idareciler.
Vatandas - Derince bld eski zabita mud baki de tuprastan emekliydi sadece bilgi icin yazdım
Trio - Yorumlarda ,Evi camdan olanların, başkasının evine taş atmalarını okudum.
Mehmet Bi̇ni̇ci̇ - Bu işler, organize işler…!
Can - Olmaz böyle emekli olan kişi tekrar al müdür yap . Yokmu İzmit'te genç dinamik eğitimli izmitin çocuğu . Bu yanlıştan donmezseniz götürür bu işler sizi
Selim - Karı koca koca bir yerde olurmu bu aile şirketi olur, AKP gibi olur ,kaybedersiniz , genel başkan uyarmasi lazım.
Fatih Sultan Mahallesi - Oyunu CHP ye vermiş biri olarak söylüyorum, liyakatli emekli olmamış kimse yokmuymuş, emekli gitsin emekli maaşı ile yaşasın, ki eminim 10 bin lira değildir o amcanın maaşı, bırak liseli üniversiteli liyakat falan, bu emeklileri müdür yapanlar hiç bahçeli ye Erdoğan'a bişey demesinler, bunların emekliyi müdür yaptığı yerde Tayyip Erdoğan ölene kadar Cumhurbaşkanı olur,
Biz CHP ye akp nin bu zihniyeti yüzünden oy verdik böyle saçmalıklar yaparsa bir daha zor oy alır, akp yi beğenmediğimiz için CHP ye oy verdik şimdi akp nin kötü bir kopyası olmuş, karı koca müdür koca emekli, bu kafa ile Bülent Arınç ve Hamza Yerlikaya yı banka yönetim kuruluna atayan kafa aynı kafa, Fatma abla gökten zembille inmişse bile emekliyi, karı koca aile içi müdürlükleri falan yapma, bu Türkiye de bu işsizlikte bu yaptığınız zulümdür
T - Liyakat ve işin ehli diye bi kavram var unutmuyalım.
İzmitli - Memlekette adam kalmadı. Bizim izmitliler de bir tane kent lokantasına tav oluyorlar. CHP budur. Bütün ihalaler kime gidiyor bir araştır İzmit halkı. Çok fena kndirildiniz.
Musa Yanar - MILLET 1 IS BULAMAZKEN KARI KOCA HEMDE EMEKLILER COK IYI.SIZE YAKISTIRAMADIM.DISARDA ISSIZ VE DAHA LIYAKATLILAR VAR BASKAN
Raciiii - Çok güzel işler bunlar. Çalışma böyle olur.
Reis - Haha ? yakışır
İzmit - İZMİT daha yeni başlıyor bu frakman
Hadeyin Ordan - Detaylı yorum yapıp sizi gündümde tutmak istemem çünkü reklamın iyisi kötüsü olmaz. Liyakat deyip karı kocayı işe alacaksın oysa birinci derecede akraba olanları işe almiyordum. Madem alınıyor neden garibanların çocuklarını almiyorsun. Bunca müdür değişikliği yapiyorsun şu Ümit i neden almiyorsun. Başkan bu adamda liyakat varmi yoksa firildak oluşundanmi yoksa istediğin gibi kullana bildiğin den dolayımı tutuyorsun. Bide anlatamadığım liyakat diyorsan işçi müdürler atiyorsun bu nasıl litakat.
Acara Gurcisi Rıdvan K - Fatma hürriyet kaplan senden anca entrikaci olur
Acara Gurcisi Rıdvan K - Fatma başkan benide müdür yap çok güzel mudur olurum f Fatma başkan
İzmitli - Biz de 3 liraya çay içtik diye sevinelim.
Canan - biz dua edelim bunların il ilçe başkanları seçimsiz vali belediye başkanı olmaları yakın olmasın çünkü özlediler şeflik dönemlerini
Izmitli - Özel sektör de 1.derece akrabası olana aynı anda ise almıyor. Bu adil bir is
Giresunlu Öğretmen - Halkçılar, eşitlikçiler,adiller,emekçiler, devrimciler ( 25 yıldır eğitimciyim neyi deviriyorlar hala anlamış değilim ) sol ve sosyalistler her şeyden daha önemlisi çağdaşlar ve ATATÜRKÇÜLER! ONDANDIR siz cahiller! nerden anlayacaksınız
Sert - İyi cevap yobazlara olmuş pardon yanlış anlamayın çağdaş yobazlara
Doruk - Sayın belediye başkanı buatamis olduğun mudurlerin İzmit nüfusu içinde olmayan bir özellikleri olması lazım öyle bir özellik yetenek kabiliyet şöyleki kabul edelim. Sayın başkan yanlış yaptın bunun bedelini neyazikki seninle birlikte CHP partiside odeyecek bu çok önemli bir yanlış sen çalışan müdürü işten çıkarıp emekli müdürü geri çağırıp iş veremezsin itiraz ediyorum .bunu liyakat gibi komik bir gerekçeyle piskinlikle sözde izaha çalışmak bu daha büyük yanlıştır. Geçmiş olsun İzmit CHP bir sonraki belediye seçimini kaybeder. Yerine kim gelir onu bilemem çünkü bu kanaat icin çok önemli bir veri sen bu atamayı yapamazsın CHP teskilati buna karşı çıkın ben karşı cikiyorum yazık.cok yazık utanç verici. MARMARADENİZLİ
Paşalı - Tebrikler
Alikâhya hegemonyası devam ediyor.
Sarıca
Umutlu
Marullar.
Bravo başkan.
Reis - Bırakın bu işleri dümenciler sizi. Kendinizden olunca liyakat heeee. Kocada müdür ohhh.. Eveayda 150 bin girer bide ağlarsınıznsonrada
Basiskeleli - Çalışan müdürü işten cikart, emekli olanı işe al müdür yap. Karı koca müdürlük bi de. Şu cehapelilerden mmses çıkmıyor hayirdir. Mahalle bilmem ne müdürü diye demediklerini birakmayanlar karı koca müdürlere ses cikartmazlar! Hepiniz cevir kazi yanmasin
H1 - Haklısınız. Esasında şöyle çamaşır makinesi tamburu gibi İbrahim Efelerimiz olsa ne de güzel olurdu her yerde, değil mi?
Yaşasın Özgürlük - diğer partiler yapsa tüm trollerbaşlar algıya başlar... chp mantıgı babadan 7 sülale toruna devam eder yeterki yetki ellerine geçsin
Açız - Çok güzel ve liyakat dolu bir icraat olmuş fato sevenleri bayılır bu işe
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.