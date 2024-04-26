İzmit’in karı-koca müdürleri

İzmitli - Yapma işte bunları yapma ne kadar liyakatli de olsa isinde bir numara da olsa olmaz.

Türkiye de bu işi yapacak kimse kalmadı mı milyonlarca kişi var partisine, soyadına, bakmadan birini bulun bu yanlış a düşmeyin

Not: 40 yıllık CHP liyim