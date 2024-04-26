Ekmek zammı kapıda! Peki simite de zam gelecek mi?

3 AY GEÇTİ YENİ ZAM TEKLİFİ VERİLDİ

Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı sonucu kentte 210 gram ekmeğin fiyatı 7 lira 50 kuruştan 8 TL’ye çıkarılmıştı. Yapılan zamla birlikte emeğin gramajında herhangi bir değişime gidilmemişti. 1 Ocak 2024 itibariyle geçerli olacağı duyurulan yeni ekmek tarifesinin üzerinden 3 ay geçmişken yeni bir zam için Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından girişimde bulunuldu. Mart ayında Ticaret Bakanlığı, ekmek zammı konusunda artık esnaf odaları birliği tarafından karar verilemeyeceğini teklifin önce bakanlığa sunulacağını açıklamıştı. Bununla birlikte Kocaeli Fırıncılar Odası ve KESOB ekmek zammı için bakanlığa teklifini sundu.

SİMİT İÇİN ZAM GÜNDEMDE DEĞİL

Kocaeli Fırıncılar Odası ve KESOB tarafından Ticaret Bakanlığı’na sunulan Kocaeli ekmek zam teklifine göre ekmeğin gramajında 210 gramdan 200 grama düşülmesi ve fiyatının da 8 TL’den 10 TL’ye çıkması talep ediliyor. Bakanlığın sunulan teklife nasıl bir yanıt vereceği merak edilirken en geç mayısın ilk haftasında teklife olumlu ya da olumsuz bir yanıt gelmesi bekleniyor. Teklifin reddedilmesi ihtimali kentte pek düşünülmezken simit fiyatıyla ilgili bir teklif sunulup, sunulmadığı sorusu da yanıt buldu. Yapılan teklifin içeriğinde simit fiyatıyla ilgili bir talebin bulunmadığı öğrenildi. Simit fiyatı yılbaşıyla birlikte 10 TL’den 12 lira 50 kuruşa yükselmişti, gramajı ise 100 gram olarak karara bağlanmıştı.