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26 Nis 2024 - 22:50- Ekonomi G:

Ekmek zammı kapıda! Peki simite de zam gelecek mi?

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Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından ekmek zammı için ilk atıldı. Bugün için 8 TL’den satılan 200 gram ekmeğin yeni fiyatı için Ticaret Bakanlığı’na teklif sunumu yapıldı. Peki, simit için de zam gelecek mi?

Muhammet Emin Can
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Ekmek zammı kapıda! Peki simite de zam gelecek mi?
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3 AY GEÇTİ YENİ ZAM TEKLİFİ VERİLDİ

Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı sonucu kentte 210 gram ekmeğin fiyatı 7 lira 50 kuruştan 8 TL’ye çıkarılmıştı. Yapılan zamla birlikte emeğin gramajında herhangi bir değişime gidilmemişti. 1 Ocak 2024 itibariyle geçerli olacağı duyurulan yeni ekmek tarifesinin üzerinden 3 ay geçmişken yeni bir zam için Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından girişimde bulunuldu. Mart ayında Ticaret Bakanlığı, ekmek zammı konusunda artık esnaf odaları birliği tarafından karar verilemeyeceğini teklifin önce bakanlığa sunulacağını açıklamıştı. Bununla birlikte Kocaeli Fırıncılar Odası ve KESOB ekmek zammı için bakanlığa teklifini sundu.

Ekmek zammı kapıda! Peki simite de zam gelecek mi?

SİMİT İÇİN ZAM GÜNDEMDE DEĞİL

Kocaeli Fırıncılar Odası ve KESOB tarafından Ticaret Bakanlığı’na sunulan Kocaeli ekmek zam teklifine göre ekmeğin gramajında 210 gramdan 200 grama düşülmesi ve fiyatının da 8 TL’den 10 TL’ye çıkması talep ediliyor. Bakanlığın sunulan teklife nasıl bir yanıt vereceği merak edilirken en geç mayısın ilk haftasında teklife olumlu ya da olumsuz bir yanıt gelmesi bekleniyor. Teklifin reddedilmesi ihtimali kentte pek düşünülmezken simit fiyatıyla ilgili bir teklif sunulup, sunulmadığı sorusu da yanıt buldu. Yapılan teklifin içeriğinde simit fiyatıyla ilgili bir talebin bulunmadığı öğrenildi. Simit fiyatı yılbaşıyla birlikte 10 TL’den 12 lira 50 kuruşa yükselmişti, gramajı ise 100 gram olarak karara bağlanmıştı.

# yeni, Kocaeli

26 Nis 2024 - 22:50 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(15)
15

Opec - Ekmeğe zam için 3 ay çok uzun bir süre , ekmek fiyatı opec petrol üretimine endenkslensin, böylelikle bahane uydurma konusunda da mağdur olmasınlar artık , yazık ...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 00:23
14

Cukurcu... - Hadi bakalım, şimdi fırıncılar , sonra halk otobusleri zam ister. Her sene aynı senaryo. Doymadı gözleri.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 27 Nisan 21:12
12

Kâmili - Bizde jeraj ediyorduk zaten fırıncılar zam istemedi diye tam tamına 3 ay oldu emekliye zam geldi asgari ücretliye zam geldi Mart ayında fırıncılar ekmeğe zam neden yok olmaz

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 18:37
10

Ya Sabır - Bu zam isteği değil yüzsüzlük. Hiç utanmada kalmamış bunlarda

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 27 Nisan 14:56
08

Sanberk 41 - Türkiye yüzyılında yaşıyorsunuz yüzyılın bu nimetlerinden faydalanırken tabiki zam yapacaklar yazık değilmi adamlara baksana fırıncılara fakir fukara kaldılar yazık değilmi adamlara

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 10:59
07

Ks - Buyuksehir ekmek firini sozu vermisti ne oldu o mesele

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 10:49
11

. - @Ks 07 nolu yoruma cevabı: Zeki Müren den rüyalarda buluşuruz dinlemenizi tavsiye ederim

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 27 Nisan 16:27
04

5441 - Arkadaş insanlarda mutlu zamlardan almaya devam ediyorlar o yüzden yorum yapmak anlamsız arz talep sonuçta 15 veya 20 lirada olsa alacaklar yemeseler ölürler değilmi sonuçta

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 09:26
03

Köylü - Simit üvey evlat mı onu zamdan mahrum edecekler.Tabiki gelmesi lazım Ekmekle ulaşım zammının arasına sıkıştırıversinler

Yanıtla . 11Beğen . 1Beğenme 27 Nisan 08:36
02

Murat - Avazım çıktığı kadar bağırmak çağırmak istiyorum bu haksızlığa inan yazık bu millete ekmek yahu ekmek garibanın karnının tek doğurduğu şey doymak sayilirsa tabi hepinizi Allah a havale ediyorum

Yanıtla . 22Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 00:54
01

Harbi Izmitli - Bence acil zam yapılması lazım 3 ay uzun süre gecmis .

Yanıtla . 19Beğen . 5Beğenme 26 Nisan 23:11
Diğer 13 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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