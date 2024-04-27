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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
27 Nis 2024 - 01:29- Ekonomi G:

Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi

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Lokanta ve kafelerde yüzde 8 olan KDV, yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV, yüzde 20'ye çıkarıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi mask
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Düzenlemeyle birlikte lokantaların hizmetlerini, et, su, meyve suyu gibi gıda malzemesi satışı göstererek yüzde 10 yerine yüzde 1 KDV ile faturalandırmasının önüne geçilecek.

Taslağa göre hizmet sunan lokanta, kafe, pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için yüzde 10 oranında KDV hesaplayacak.

Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışlar da aynı kapsamda değerlendirilecek.

Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine masa, oturma yeri, tezgâh gibi servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunanların bu yerlerde yaptıkları satışlar da bu kapsamda olacak.

Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

# hizmet

27 Nis 2024 - 01:29 - Ekonomi --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Uskudar - Yakında cafe ve lokanta bulamazsınız yüzde bir ile giriş yap yüzde 18 le çık yüzde 17 devlete ode yüzde 3 komisyon bankalara insanlarda para nakit yok bankaya devlete calissin mekanlar

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 14:41
02

Emekli - Heryere lokanta ve cafe acılması yasaklanmalıdır arasta parka gidiyorum her taraf cafe pastane içerde toplam 5 tane giyim magazası var gerisi lokanta.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 27 Nisan 12:57
01

Körfezli Savaşçı - Afganistanda yıllık enflasyon yüzde 12 den yüzde 6 ya düştü artık bizde takılan afganlılar rahat rahat lokanta ve cafelere gider

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 11:31
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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