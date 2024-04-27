Facianın eşiğinden dönüldü! Patlama riskine karşı yol trafiğe kapatıldı, evler tahliye edildi

Edinilen bilgiye göre, Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Yalova istikametine seyir halinde olan benzin yüklü tanker sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde araç, refüjdeki demir korkuluklara çarparak karşı şeride geçti. 150 metre boyunca duramayan tanker üstgeçit köprüsünün ayağına, ardından park halindeki iki kamyonete çarptı. Daha sonra karşı şeritten gelen hafif ticari araca çarpan tankerin çekici kısmı koptu. Kopan çekici, D130 Karayolu'ndan karşı sokağa uçtu. Kazada tanker sürücüsü hafif şekilde yaralanırken benzin ise yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise patlama riskine karşı D130 Karayolu’nun Yalova ve İzmit istikametini trafiğe kapattı. Ayrıca çevrede bulunan binalardaki vatandaşlar da tahliye edildi.
Şehir merkezinden trafik akışı sağlanıyor. Ayrıca itfaiye ve polis ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya devam ediyor. İtfaiye ekipleri, patlama riskine karşı bölgeyi köpüklüyor.
PATLAMAYA KARŞI TEHLİKE OLDUĞU İÇİN EVLER TAHLİYE EDİLDİ. ÇOK KORKTUK"
Patlama riskine karşı evden çıkarılan Aysel Sütlüce, “Polisler anons etti ve korkarak hemen dışarı çıktık. Kaza yapan tanker araçları ezmiş. Patlamaya karşı tehlike olduğu için evler tahliye edildi. Çok korktuk" dedi.
Ömer Çengel ise "Tanker 3 aracı çarpmış. Tankerden devamlı benzin akıyor. Polisler evi boşalttı. Şu an dışarıda bekliyoruz" diye konuştu.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Tepki - Siz yolun genişlelebiliceğini mi zannediyorsunuz. İhtiyaç bilindiği halde atla ziyan kararla ben yaptım oldu ile belediye binası yol kenarına yapıldı. Yalova İzmit arasında en kötü trafik Gölcük sınırlarında. Kusura bakmayın kimse yol kenarındaki binalarını vermez. Akma ziyan teklifler ile gelmeyin. Belediyenin yanındaki kentsel dönüşüm işlemlerinden daha önemli idi yol meselesi. Çözmeye cesaret edebilecek olan varsa buyursunlar. Hak edildiğiniz gibi yönetilirsiniz. Bugün geriye dönük seçtiğimiz insanların yanlışlıklarını konuşamıyoruz bile.
Gölcüklü - Yıllardır bu yüzden Gölcükte yaşayanlar olarak iskele yolundan başlayıp donanma ışıklarına kadar bu yoğun trafiğin yer altına verilip battı çıktı tabir edilen yolun yapılmasını istiyoruz.Bunun içinde Gölcük'te yol kenarında binası olanları ve iş yeri sahiplerini parasal olarak mağdur etmeden kamulaştırılması gerekiyor
Yeni Mahalle - Evet doğru söylüyorsunuz,bu proje bu seçimde olduğu gibi önceki seçimlerdede yapmayı taahhüt eden siyasiler maalesef yine yapmayacaklar ,dün yetkiler tarafından açıklanan tasarruf söylemleri öncelikle söyleyenler tarafından başlanılıp bu tür elzem işlere öncelik yapmalılar,fakat bu kadar büyük kamulaştırmayı ne ileyapacaklar?
İzmit-41 - Buna ne gerek var. Yalova'dan Kartepe kadar çevre yolu yap kuzey marmaraya, anadolu otoyoluna, bir tünel ile Pamukova bagla. tır kamyon otobüs hepsine zorunlu kullandır. şehir içi şehrin sahiblerine kalsın.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.