Komşuda Büyükşehir Genel Sekreterlik koltuğuna İzmitli getirildi

31 Mart’ta yapılan yerel seçimde komşu ilimiz Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına aday gösterilen Serdivan Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı adayı Yusuf Alemdar kazanmıştı. Alemdar’ın göreve gelmesiyle birlikte Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde birçok yönetici değiştirilmişti. Yeni kadrosunu kuran başkan Alemdar, son olarak seçimden sonra genel sekreter görevinden ayrılan Mustafa Ak’ın yerine daha önce Serdivan Belediyesinde birlikte görev yaptığı belediye başkan yardımcısı İzmitli şehir plancı Fikret Bayhan’ı atadı.

FİKRET BAYHAN KİMDİR?

1964 yılında İzmit’te doğan Fikret Bayhan, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden 1986 yılında mezun olmuştur. ODTÜ Şehir Ve Bölge Planlama Bölümünde Araştırma görevlisi olarak başta GAP (Güney Doğu Anadolu Projesi) olmak üzere bir çok ulusal ölçekte bölge planlama projelerinde çalıştıktan sonra, Ankara’da 1989-1996 yılları arasında Avanos, Ahlat, Kars, Erzurum, Adapazarı Uzun Çarşı koruma planları ve Bodrum, Antalya, Fethiye bölgelerinde turizm planı çalışmalarını yürüttü. 1996-1999 yılları arasında Adapazarı Belediyesinde kısmi zamanlı planlama danışmanı olarak çalıştı ve Türkiye’nin ilk deprem odaklı Adapazarı 2030 Makro Formu 1/25000 Ölçekli Kuzey Batı Gelişim Bölgesi ( Karaman, Camili, Korucuk, Alandüzü) Çevre düzeni planını hazırladı.

17 Ağustos 1999 Depreminden sonra tam zamanlı olarak Genel Koordinatör olarak görevini sürdürmüş olan Bayhan, Sakarya Büyükşehir Belediyesinde sırası ile İmar işleri Daire Başkanı, Genel Sekreter Yardımcısı ve Genel Sekreterlik görevlerini yürütmüştür. Türkiye’nin ilk Kent ve Coğrafi Bilgi sistemlerinden birinin kurulması, Planlama Çalışmaları kapsamında 8 aylık çalışma sonunda kent merkezi için hazırladığı revizyon uygulama imar planı kabul görmemesine rağmen sadece Adapazarı kent merkezinde kat adedinin 2 kata indirilmesi çalışmaları ile planlama çalışmalarını yürüttü.

2000 yılında Türkiye Belediyeleri arasında ilk Zemin ve Deprem Araştırma laboratuvarının kurdu. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin tüm kadastro ve planlama haritalarını sayısal hale getirilmesi çalışmalarını başlattı ve yönetti. 17 Ağustos Depreminin etkilerinin azaltılması çalışmaları kapsamında 2000 yılında hazırladığı projeler ile Avrupa Yatırım Bankasından ve Avrupa Birliğinden finansal kaynak sağladı. Alınan kaynaklar ile kent içi yolların rehabilitasyonu kapsamında altyapı çalışmaları ile kazılan yolların yenilenmesi, Sakarya da ilk defa kent içi bisiklet yollarının yapılması çalışmalarını başlatmıştır.

Bunun yanında Yeni yerleşim Bölgesi duble yolunun (Sabahattin Zaim Bulvarı) projelendirilip yapılması, Çevre yolu, Serdivan Üniversite duble yolu, Serdivan Mehmet Akif Ersoy Bulvarı, 2. Cadde ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Yeni cami bulvarı Karasu yolu bağlantısı ve şehir içinde birçok duble yolun açılması, Dörtyol Sanayi ve Köy yollarının asfaltlanması, Depremde tamamen yok olan İtfaiyenin yenilenmesi ve modernizasyonu, Aziz Duran Kent Parkı (Zirai Donatım Kent Park), Orman Park Projesi , Çark Caddesinin ve Atatürk Bulvarın yayalaştırılması, Vilayet Meydanı (Demokrasi Meydanı) Kentsel Dönüşüm projesi, Karaman Camili Korucuk Alandüzü Karapınar’dan oluşan yeni yerleşim bölgesi planlarının ilk tasarımcısı olarak Korucuk Mahallesi Toplu Konut Projelerinin hazırlanması, Yeni Terminal ve Yeni Hal projelerinin hazırlanması, Sakarya Nehri Kenarı Rekreasyon Projesi ve Dörtyol Kentsel Dönüşüm projelerinin ilk fikir sahibi ve tasarımcısı olarak hazırlamıştır.

Fikret Bayhan ayrıca Edirne Bölgesi Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 13 yıldır başkanlığını yürütmekte olup, Başta Selimiye Cami ve çevresi olmak üzere birçok Osmanlı eserinin yenilenmesi ve ihya edilmesi çalışmalarını yürütmektedir. Haziran 2009 yılından beri Serdivan Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Fikret Bayhan, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Kaynak: Haber Merkezi