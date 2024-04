Dünyanın önemli bilim insanları KOÜ'de bir araya geldi

15 BİLİM İNSANI KONUŞMACI OLARAK KATILDI



Amerika Birleşik Devletleri'nden Harvard Üniversitesi, Clevland Klinik, California Üniversitesi ile Avrupa'dan Manchester Üniversitesi, Leiden Üniversitesi ve Zürih Üniversitesi'nden 15 bilim insanının konuşmacı olarak yer aldığı sempozyumda, ameliyat öncesi protein kısıtlaması konusunda yapılan çalışmalar aktarıldı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi konferans salonunda düzenlenen sempozyumun açılış konuşmalarını, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Harvard Üniversitesi'nden Dr. Furkan Burak ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Kuş yaptı.





Açılış konuşmalarında, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Kuş, böylesine önemli bir sempozyuma ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Dr. Furkan Burak ise, 'Evde olmak gibisi yok' diyerek, 'Opening remarks and introduction to immunometabolism of caloric restriction' başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.



KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ise, tüm katılımcılara hoşgeldiniz diyerek, sempozyumun verimli geçmesini diledi. Kocaeli Üniversitesi'nin bugünkü durumu ile ilgili bilgiler de paylaşan Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, 'Prof. Dr. James Mitchell daha önce Kocaeli Üniversitesi'ne gelmiş, ona üniversitemizin imkanlarını ve laboratuvarlarının tanıtmıştık. Değerli bir bilim insanını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu sempozyumu da onun anısına düzenliyoruz.' dedi. Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk konuşmasına 'Homeland of scientific surgery Anatolia' adlı sunumuyla devam etti.



Sempozyum kapsamında ayrıca Doç. Dr. Sertaç Ata Güler'in 'İçimizdeki Sanat' adlı fotoğraf sergisi ve Dr. Öğr. Üyesi Tahir Erdal'ın 'Anatomik İllüstrasyon' sergisi de yer aldı.



Açılış sunumları sonrası, sempozyum oturumlarına geçildi. 'Cardiovascular and Renal Interventions with Dietary Restriction' adlı ilk oturumun moderatörlüğünü Dr. Furkan Burak yaptı. İlk oturumun konuşmacıları arasında Lozan Üniversitesi'nden Dr. Florent Allagnat, Leiden Üniversitesi'nden Dr. Margaret de Vires Cologne Üniversitesi'nden Dr. Felix Kohler yer aldı.



'Mechanistic Studies and the Pedagogy of Dietary Restriction' adlı oturum Dr. Chris Hine moderatörlüğünde Manchester Üniversitesi'nden Dr. Michelle Harvie, Zürih Üniversitesi'nden Dr. Charlotte Greate Mann, Ankara Üniversitesi'nden Dr. Neslihan Alkış ve Kocaeli Üniversitesi'nden Dr. Emel Ergül'ün katılımı ile gerçekleşti.



'Dietary Impacts on Microbiome and Host Interactions in Surgery' başlıklı üçüncü oturum, Dr. Keith Ozaki moderatörlüğünde yapıldı. Konuşmacılar arasında

Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Harvard Üniversitesi'nden Dr. Eric G. Sheu ve Cleveland Klinik'ten Chris Hine yer aldı.



Sempozyumun dördüncü oturumunun moderatörlüğünü ise Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk yaptı. Cancer Regulation and Immunomodulation by Diet adlı oturumun konuşmacıları Kaliforniya Üniversitesi'nden Dr. Sebastian Brandhorst, İtalya Moleküler Onkoloji Enstitüsü'nden Dr. Claudio Vernleri, Leiden Üniversitesi'nden Dr. Thijs Sluiter, Harvard Üniversitesi'nden Dr. Gökhan S. Hotamışlıgil oldu.



Sempozyumun son oturumu ise 'Clinical Translation of Dietary Restriction: The Big Picture and Future Directions' başlığında gerçekleştirildi. Sempozyumun oturumları katılımcılara sertifikalarının verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ardından sona erdi.

