Yüzde 120 zammı neye göre yaptınız?

Bu zamlarla Türkiye koşullarında yaşayan hiçbir öğrencinin kayıt yapmasının mümkün olmadığını belirten veliler ve öğrenciler, KOSTÜ’nün zam kararını bir daha gözden geçirmesini istedi.

EĞİTİMDE EKSİKLERE RAĞMEN ZAM YAPILIYOR

Diş Hekimliği bölümünde okuyan bir öğrenci erken kayıt yaptırması halinde 470 bin, erken kayıt dönemi dışında kayıt yaptırırsa yaklaşık 570 bin lira bir ödeme yapması gerekiyor.

Yüzde 50 burslu olan bir öğrenci ise geçtiğimiz yıl 118 bin lira bu yıl ise erken ve peşin kayıt yaparsa 223 bin lira ödeme yapacak. Onlarca örneğin verildiği şikayetlerde öğrenciler, “Okulumuz sanırım içerde, Türkiye’den öğrenci istemiyor. Türkiye koşullarında yaşayan bizlerin bu paraları ödemesi imkansız. Zaten okulumuzda eğitim alanında çok ciddi eksikler olmasına rağmen biz sesimizi çıkarmazken, yönetimin bu zammı yapmasını anlamış değiliz. Gerçek anlamda almadığımız eğitim hizmetinin hangi zammını ödüyoruz? Bu durum karşısında çoğu arkadaşım okulunu dondurmayı ya da kayıtlarını silmeyi planlıyor. Bir sürü aileyi ve öğrencileri zor durumda bırakılıyor” dedi.

NEYE GÖRE ZAM YAPILIYOR

Gazetemize ulaşan veliler ise “Bu yıl KOSTÜ tarafından yapılan fahiş zam bizi şoka uğrattı. Okulun internet sitesinden yapılan açıklamada, 17 Mayıs’a kadar peşin ödeme yüzde 80 zamlı, eğer ödemez iseniz ağustosu seçerseniz ödeme için yüzde 120 zam olacak ve taksit olamayacaktır, ibaresi ile duyuru yapılmış. Hiçbir veli şu anda ortaya çıkan rakamları peşin çıkarıp veremez. Bu okula kayıt ettiren veliler, çocukları tam puan alamamış yüzde 50 burs ile hadi mecbur yemeden içmeden okutayım derdinde velilerdir. Siz neye göre zam yapıyorsunuz diye sorduğumuzda, giderlerimiz arttı kafamıza göre hesaplıyoruz dediler. Nasılsa artık bizi bırakmazlar, başka okula gidemezler modundalar. Yasal olarak TÜFE’yi geçemezler. Ortada resmen bir soygun var” dediler.