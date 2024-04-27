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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
27 Nis 2024 - 09:13- Perde Arkası G:

Yüzde 120 zammı neye göre yaptınız?

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Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin (KOSTÜ)2024-2025 eğitim yılı kayıtları için yaptığı zamlar veli ve öğrencileri isyan ettirdi. YÖK’ün yönetmeliğinde özel okulların TÜFE oranında zam yapacağı maddesine rağmen KOSTÜ peşin ödeme halinde yüzde 80, taksitli ödeme halinde ise yüzde 120 oranında zam yapacağını açıkladığını iddia eden öğrenci ve veliler tüm platformlarda şikayetlerini dile getirmeye başladı.

Yüzde 120 zammı neye göre yaptınız? mask
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Bu zamlarla Türkiye koşullarında yaşayan hiçbir öğrencinin kayıt yapmasının mümkün olmadığını belirten veliler ve öğrenciler, KOSTÜ’nün zam kararını bir daha gözden geçirmesini istedi.

EĞİTİMDE EKSİKLERE RAĞMEN ZAM YAPILIYOR

Diş Hekimliği bölümünde okuyan bir öğrenci erken kayıt yaptırması halinde 470 bin, erken kayıt dönemi dışında kayıt yaptırırsa yaklaşık 570 bin lira bir ödeme yapması gerekiyor.

Yüzde 50 burslu olan bir öğrenci ise geçtiğimiz yıl 118 bin lira bu yıl ise erken ve peşin kayıt yaparsa 223 bin lira ödeme yapacak. Onlarca örneğin verildiği şikayetlerde öğrenciler, “Okulumuz sanırım içerde, Türkiye’den öğrenci istemiyor. Türkiye koşullarında yaşayan bizlerin bu paraları ödemesi imkansız. Zaten okulumuzda eğitim alanında çok ciddi eksikler olmasına rağmen biz sesimizi çıkarmazken, yönetimin bu zammı yapmasını anlamış değiliz. Gerçek anlamda almadığımız eğitim hizmetinin hangi zammını ödüyoruz? Bu durum karşısında çoğu arkadaşım okulunu dondurmayı ya da kayıtlarını silmeyi planlıyor. Bir sürü aileyi ve öğrencileri zor durumda bırakılıyor” dedi.

NEYE GÖRE ZAM YAPILIYOR

Gazetemize ulaşan veliler ise “Bu yıl KOSTÜ tarafından yapılan fahiş zam bizi şoka uğrattı. Okulun internet sitesinden yapılan açıklamada, 17 Mayıs’a kadar peşin ödeme yüzde 80 zamlı, eğer ödemez iseniz ağustosu seçerseniz ödeme için yüzde 120 zam olacak ve taksit olamayacaktır, ibaresi ile duyuru yapılmış. Hiçbir veli şu anda ortaya çıkan rakamları peşin çıkarıp veremez. Bu okula kayıt ettiren veliler, çocukları tam puan alamamış yüzde 50 burs ile hadi mecbur yemeden içmeden okutayım derdinde velilerdir. Siz neye göre zam yapıyorsunuz diye sorduğumuzda, giderlerimiz arttı kafamıza göre hesaplıyoruz dediler. Nasılsa artık bizi bırakmazlar, başka okula gidemezler modundalar. Yasal olarak TÜFE’yi geçemezler. Ortada resmen bir soygun var” dediler.

# VAR, Türkiye

27 Nis 2024 - 09:13 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
06

Namik - Gondermeyin kardesim sizde yatalarin buyugunu biz yapiyoruz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 01:03
05

Baş Belası - Gecen sene zar zor verdik busene ne bu böyle herkesin durumu belli enflasyon zaten tavan nolcak şimdi bu çocukların hali gönderemeyenler ne yapcak bi sene çöp olcak zaten eğitim sıfırdı ben şimdi düşünüyorum nasıl bu parayı toparlıçam eğitim eğitim diyosunuzda insanları hiçmi düşünmüyonuz Allah sizleri bildiği gibi yapsın başkada birşey demiyorum

Yanıtla . 4Beğen . 3Beğenme 28 Nisan 08:32
03

Bir Garip Veli.. - Nasıl olsa bölgede tek. Hesap soracak etkili yetkili birileri de

yok...işçi,esnaf,memurlardan oluşan bir veli grubunun maaşlarına gelirlerine çöksen kim hesap sorabilir..hak hukuk kimin umurunda..

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 12:08
02

Dentist - diş hekimliği için örnek vermek gerekirse fantomlar, elektrikle çalışan motorlarımız, sınavın ortasında bozuluyor. hocalarımız istanbuldan geldiği için sadece haftada bir gün okulda. 1 tane bile asistan yok tek hoca 120 kişiye bakıyor haliyle gergin ve asabi oluyor aklımıza takılanları soramıyoruz, vakit yetmiyor vs vs o kadar para alıyorlar nisantasi üni gibi malzemeleri kendileri verebilirler ama yok bir ton lirayı da oraya harcıyoruz

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 11:28
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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