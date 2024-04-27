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27 Nis 2024 - 09:19- Asayiş G:

Silahını temizlerken kendini vurdu

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İzmit ilçesinde bir şahıs tabancasını temizlerken silahın ateş alması sonucu kazara kendini vurdu.

Silahını temizlerken kendini vurdu mask
Silahını temizlerken kendini vurdu
Silahını temizlerken kendini vurdu
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Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesi Paşa Caddesi’nde oturan A.G. tabancasını temizlerken silah ateş aldı. A.G., sol işaret parmağından yaralanırken durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.G.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Silahını temizlerken kendini vurdu

Silahını temizlerken kendini vurdu

Kaynak: İHA

# polis, İzmit, sevk

27 Nis 2024 - 09:19 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Nasuhbey41 - Boş laf, silah temizlerken merminin içinde ne işi var

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 27 Nisan 10:04

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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