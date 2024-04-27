İYİ Parti’de seçim günü

ATO Congresium’da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul, İYİ Parti’de yeni bir dönemin de başlangıcı olacak.

Meral Akşener’in yeniden aday olmayacağı İYİ Partide, genel başkanlık için çetin bir yarış olacak. Kongrede Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın ve Tolga Akalın, başkanlık için yarışacak. Kocaeli’den 30 üst kurul delegesi kurultayda oy kullanacak. Kocaeli delegesinin desteğinin ağırlıklı olarak Müsavat Dervişoğlu tarafında olması bekleniyor.

İYİ PARTİ KURULTAYINDA ÜÇ BAŞKAN ADAYI

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı aldıklarını açıklamıştı. Akşener aynı açıklamada kurultayda aday olmayacağını duyurmuştu.

İYİ Parti'de genel kurul kararı sonrasında Tolga Akalın, Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın adaylıklarını ilan etti. Kongreye kurultay delegeleri, il, ilçe ve belediye başkanlarımız ile önceki dönem milletvekilleri dışında katılımcı davet edilmemesi kararı alındı. Kongrede başkanlık yarışının Dervişoğlu ve Aydın arasında geçmesi bekleniyor. Kongre 27 Nisan Cumartesi günü ATO Congresium'da gerçekleşecek.

KOCAELİ DELEGELERİ KİMİ DESTEKLEYECEK

İYİ Parti Olağanüstü Genel Kurultayı’nda Kocaeli’den 30 üst kurul delegesinin oy kullanma hakkı bulunuyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Müsavat Dervişoğlu’nu destekleyeceği kulislerde konuşulurken; böyle bir karar olması halinde İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur’un da Dervişoğlu tarafında olması bekleniyor.

Dervişoğlu’nu destekleyenler arasında Kocaeli siyasetinin önemli isimleri arasında yer alan İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Cumali Durmuş da yer alıyor. Koray Aydın’a Kocaeli’den açık destek vermesi beklenen kişi İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan. Türkkan’ın Aydın’a Kocaeli’den kaç oy kazandırabileceği merak ediliyor.

KAYBEDENİ OLMAYAN BİR KONGRE OLACAKTIR

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, olağanüstü genel kurulu değerlendirirken şunları söyledi:

“-27 Nisan Cumartesi günü bir olağanüstü genel kurultay gerçekleştireceğiz. Yapılacak kongrede 3 tane başkan adayımız bulunuyor. Kaybedenin olmadığı bir kongre olmasını temenni ediyorum. Partimiz kongreden güçlenerek çıkarak yoluna devam edecektir. Bizde partimiz için elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyuyoruz.”

KURUL DELEGELERİ

Şaban Ufuk, Ayşegül Babacan, Güven Altay, Mehmet Candemir, Metin Savaş Sulu, İsmail Aynacı, Haluk Tamyüksel, İlhami Bayrak, Ayşe Rüzgar, Orhan Kılınçsoy, Ercüment Şahin, Ayten Durmuş, Nurcan Acaroğlu Göktaş, Orhan Çakar, Muhammet Kırdemir, İsmail Eroğlu, Hayati Bayram, İsmail Nazlı, Ercan Sarıkaya, Cenk Erbil, Kaan Dilmen, Ahmet Metin, Gökçe Nesli Kondu Çağlayan. Musa Kargıoğlu, Perihan Dalgakıran, Umutcan Turgun, Tekin Yılmaz, Meral Sertesen, Gönül Vursal, Kemal Şeker.