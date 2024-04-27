Bunu yapan yandı! Cezadan kaçış yok

Bakanlığın yazılı açıklamasında; çeşitli platformlar üzerinden tüketicilere ulaşılarak “banka hesabının kiralanması ya da kullandırılması karşılığında yüksek kazanç” vaadi ile yasa dışı kanallardan edinilen paranın transferini kiralanan banka hesapları üzerinden gerçekleştirildiği belirlendi. Bakanlığa iletilen şikayetler ve çeşitli sosyal medya paylaşımları üzerinden iletilen sorunlara karşı bakanlık, tüketicilere hesaplarındaki işlemler konusunda dikkatli olunması çağrısı da yaptı.

Dolandırıcıların hedef olarak belirledikleri kişilere çeşitli yöntem ve vaadlerle ulaşmaya çalıştıkları; bu amaçla araç ya da ikinci el ürün alım satım siteleri, sosyal medya platformları, popüler forum siteleri, yatırım tavsiyesi veren platformlar gibi sıkça kullanılan kanallar üzerinden tüketicilerin karşısına çıkan dolandırıcıların; öğrenci, ev hanımı gibi gelir kaynağı görece kısıtlı olan veya yaşlı, engelli gibi daha hassas olan tüketicileri özellikle hedef aldıkları saptandı.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) işbirliğiyle 20-21 Nisan 2024 tarihlerinde Sosyal Mühendislik Dolandırıcılığını Önleme Çalıştayı gerçekleştirildiği belirtildi.

Vatandaşların, dolandırıcıların arama, mesaj, sosyal medya üzerinden yapılan bildirimlere karşı temkinli olması gerektiği vurgulanan bakanlık açıklamasında, “Özellikle kimlik, hesap bilgileri, kişiye özel şifre ya da parola gibi hassas bilgilerin paylaşılırken dikkatli olunması, gönderilen her bağlantının tıklanmaması, elektronik cihazların virüslere karşı korunması, aldatıcı tekliflere, özellikle de normalin dışında cazip olanlara karşı tedbiri elden bırakmaması gerekmektedir” denildi.

IBAN kiralama dolandırıcılığıyla ilgili bakanlık açıklamasında, öncelikle dikkate alınması gereken hususlarla ilgili şunlar ifade edildi:

“Bir banka hesabının maddi menfaat karşılığında başka kişiler tarafından kullanılmasına izin vermenin 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu’na göre suç teşkil eder. Buna göre, hesap sahibi, hesabının başkası tarafından kullanıldığını bankaya bildirmezse, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalabilecektir. İşlemlerle ilgili sorumluluk doğrudan hesap sahibine aittir.”

1 Banka hesap kiralama nedir?

Kişilerin maddi menfaat karşılığında kendi banka hesaplarını başkalarına geçici olarak kiralaması işlemidir. Bu süreçte, hesap sahibi kişi, hesabını belirli bir süre veya işlem için başka bir kişiye devretmekte, para yatırılmasına ve çekilmesine izin vermektedir.

2 Banka hesap kiralama dolandırıcılığı nasıl işler?

“Hesap açma kotamız doldu, tamamen yasal, hiçbir risk yok, hesaplarınızı geçici olarak kullanacağız sadece” gibi türlü bahaneler kullanılarak asıl dolandırıcılar tarafından bir bankadan hesap açmanız ve o hesaba ait kartı ve internet bankacılığını kendilerine teslim etmeniz istenebilir.

3 Banka hesabının Kontrolü nasıl dolandırıcıya geçer?

Dolandırıcı şahıslar, aracı yapmak istedikleri kişi üzerine sim kart alıp, bankaya götürüp bu numara üzerinden hesap açılışlarını yaparlar. Banka çıkışında da hesabın kontrolünü şahıstan almak için sim karta el koyup, banka kartını şahsa vermezler. Dolandırıcılar tüm SMS ve şifreleri bu hat ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirirler.

4 Banka hesabını kiraya veren suçlanır mı?

Banka hesabını kiralayan kişiler, dolandırıcıların suç işlemesine zemin hazırladıkları gerekçesiyle suçlanabilirler.

5 Dolandırıcılıktan kurtulmak için neler yapılmalı?

Suç duyurusunda bulunun, ilgili bankayı arayarak hesabınızın kapatılması ve varsa hesaptaki paranın bloke edilmesi için talepte bulunun. Dilekçe ile avukattan yardım alın.

Kaynak: Haber Merkezi