Engelsiz Yaşamın Merkezinde çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireylere yönelik yatırımlarından biri olan İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nde çatı imalatı yapılıyor. Yapı adına uygun bir şekilde tüm engel grupları düşünülerek tamamen ‘engelsiz’ bir bina olarak inşa ediliyor.

ISI YALITIM İMALATLARI

İzmit Engelsiz Yaşam Merkezinde tüm bloklarda betonarme imalatları tamamlandı. Tüm bloklarda ahşap çatı imalatları ve çatı kaplama imalatları tamamlandı. Dış cephede ısı yalıtım imalatlarına devam ediliyor.

ENGELLİ BİREYLERE UYGUN PROJE

Vinsan Kampüsü içinde inşa edilen İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi, toplam 9.609 metrekare alan üzerinde 6.176 metrekare kapalı alan olarak projelendirildi. Proje her tür engelliye uygun olacak şekilde zemin kat olarak planlandı. Tüm bloklarda betonarme imalatlar tamamlandı. Sarı avluda bulunan amfinin betonu döküldü. Çevre duvarı imalatlarına ve altyapı imalatlarına devam ediliyor. Tüm bloklarda alçı sıva imalatları, elektrik ve mekanik tesisatı imalatlarına devam ediliyor. A blokta çelik çatı imalatları tamamlandı.

HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Yapının zemin katta bağımsız yaşam evi, spor salonu, hidroterapi havuzu, bay bayan soyunma-duş alanı, depo, yemekhane, mutfak, öğretmenler odası, mescid, tuvalet-lavabo, destek personel odası, depo, zihinsel engelliler grubu, koordinatör odası, duyu bütünleme odası, otizm grup eğitim odası, otizm bireysel eğitim odası, çocuk dinlenme odası ve oyun odası projede planlandı. Ayrıca bireyler ve çocuklar için terapi ve hobi amaçlı 875 metrekare ve 450 metrekarelik 2 adet avlu ve bir adet çocuk oyun alanı bulunuyor.

Kaynak: Bülten