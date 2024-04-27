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Vali Yardımcıları Bu Hafta 30 Haneyle Hemhal Oldular

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Kimsesizlerin kimi olmak amacıyla devletin şefkatine ihtiyaç duyan dezavantajlı ailelerin ziyaret edildiği, dertlerine derman olunduğu Gönülden Gönüle projesi ile gönüllere dokunulmaya devam ediliyor.

Vali Yardımcıları Bu Hafta 30 Haneyle Hemhal Oldular mask
Vali Yardımcıları Bu Hafta 30 Haneyle Hemhal Oldular
Vali Yardımcıları Bu Hafta 30 Haneyle Hemhal Oldular
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“Gönülden Gönüle” ile Kocaeli’nin her bir yerindeki şehit yakınlarına, gazilere, yaşlı, engelli, öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere yapılan hane ziyaretleri Vali Yardımcıları tarafından gerçekleştirilmeye devam edilerek talep ve ihtiyaçlar yerinde inceleniyor.

Vali Yardımcıları Bu Hafta 30 Haneyle Hemhal Oldular

 

3 İLÇEDEKİ 30 AİLENİN KAPISI ARALANDI

 

Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy İzmit ilçesinde, Vali Yardımcısı Ali Ada Derince ilçesinde ve Vali Yardımcısı Şenol Kaya ise Kandıra ilçesinde ziyaretlerini gerçekleştirdiler.

 

1 Gazi ve 29 ihtiyaç sahibi aile olmak üzere toplam 30 aileyi hanelerinde ziyaret edip talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Vali Yardımcılarımız, onlarla hemhal olarak ihtiyaç ve taleplerin giderilmesi noktasında gerekenlerin yapılacağını belirttiler.

 

Ziyaretlerden duydukları memnuniyetleri dile getiren hane sahipleri tarafından misafir edilen Vali Yardımcıları, Vali Seddar Yavuz’un selamlarını ileterek ailelerin hayır dualarını aldılar.

Ziyaretler esnasında karşılaştığı mahalle sakinleriyle de yakından ilgilenerek onlarla hasbihal eden Vali Yardımcıları, çocuklara verdikleri hediyelerle de sevinçlerine ortak oldular.

Vali Yardımcıları Bu Hafta 30 Haneyle Hemhal Oldular
Vali Yardımcıları Bu Hafta 30 Haneyle Hemhal Oldular
Vali Yardımcıları Bu Hafta 30 Haneyle Hemhal Oldular

Kaynak: Bülten

# Kocaeli, HER, İzmit, Derince

27 Nis 2024 - 09:46 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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