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Kocaeli Altın Fiyatları ne kadar? (27 Nisan 2024)

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Kocaeli Kuyumcular Derneği 27 Nisan 2024 Kocaeli Altın Fiyatlarını açıkladı.

Kocaeli Altın Fiyatları ne kadar? (27 Nisan 2024) mask
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İşte Kocaeli Kuyumcular Derneği’nin hazırladığı altın fiyatları:

KOCAELİ KUYUMCULAR BİRLİĞİALIŞSATIŞ
22 AYAR BİLEZİK2.2152.490
14 AYAR1.3502.200
ATA LİRA16.34017.340
ÇEYREK ALTIN3.9104.310
YARIM ALTIN7.8208.620
ZİYNET ALTIN15.64017.240
REŞAT 5'Lİ78.10088.100
22 AYAR YARIM GR1.1101.265
24 AYAR YARIM GR1.2151.310
24 AYAR 1 GR2.4362.586

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli

27 Nis 2024 - 10:07 Kocaeli- Yaşam --- Okunma

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