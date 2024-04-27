Kocaelispor’da sarı alarmı

KRİTİK MAÇLAR VAR
32. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor’da bu karşılaşma öncesinde 4 isim kart sınırında yer alıyor. Temsilcimiz sınırda yer alan isimlerden kaleci Gökhan Değirmenci, Ramil Sheydaev, Daniel Candeias ve Burak Öksüz bu maçta sarı kart görmeleri durumunda deplasmanda oynanacak olan kritik Bodrum maçında cezalı duruma düşmüş olacaklar.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.