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27 Nis 2024 - 10:18- Spor G:

Kocaelispor’da sarı alarmı

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Yarın sahasında Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor 4 futbolcu kart sınırında yer alıyor

Gökhan Beşiktaş
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Kocaelispor’da sarı alarmı mask
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KRİTİK MAÇLAR VAR

32. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor’da bu karşılaşma öncesinde 4 isim kart sınırında yer alıyor. Temsilcimiz sınırda yer alan isimlerden kaleci Gökhan Değirmenci, Ramil Sheydaev, Daniel Candeias ve Burak Öksüz bu maçta sarı kart görmeleri durumunda deplasmanda oynanacak olan kritik Bodrum maçında cezalı duruma düşmüş olacaklar.

# VAR, kocaelispor, hafta

27 Nis 2024 - 10:18 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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