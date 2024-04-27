Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi’nde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. 01 CRU 31 plakalı TIR, seyir halinde olan 77 EP 198 nolu araca arkadan çarparak sürükledi ve aracın bariyerlere çarpmasına neden oldu. Tır sürücüsü aracı görmediğini ifade ederken 77 EP 198 plakalı araç sahibi olayın şokunu üzerinden atamadı.
27 Nis 2024 - 10:35- Asayiş Güncelleme:
Dalgın tır şoförü önündeki aracı sürükleyip kaza yaptırdı
Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi’nde trafik kazası meydana geldi. 01 CRU 31 TIR, 77 EP 198 nolu araca arkadan çarparak bariyerlere çarpmasına neden oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(9 )
Kaptan - Orada daha büyük facialar placak az kaldı acilen media markt giriş -çıkışını arka taraftaki kapıya almalı
Özizmit41 - Ya kardeşim herkes tirciya suc bulmuş ne alaka ya.binek arac kullanan kişiler daha sorunlu arac kullanıyor trafikte.cogu dikkatsiz arac kullanıyor.
Son Pişman - Yine TIR, yine TIR, yine TIR
Ülkedeki tüm ağır vasıta şöforleri teknik teknik eğitimden ve psikolojik testten geçirilmeli
İzmitli - Ülke olarak geçmeliyiz. Herkesin bir birine karşı bi teamülsüzlüğü hoşgörüsüzlüğü tavan yapmış durumda. Biz böyle değildik
korkuyorum - ehliyetini al görme eğitimine gönder görene kadar eğitim.
. - Ağır vasıtalar kör nokta sensörü olmadan trafiğe çıkarılmamalıdır
Reynmen - Bu tırcılar ne olacak böyle adamın ne suçu var şimdi bir ton iş uğraş…
Savci - Ne demek göremedim.o zaman sende bir sorun var.arabaya binmeyeceksin.gormedim uyuyormuydun, dalmismiyrin, nereye bakıyorsun, biri hayatını kaybetsydin, nasıl verecektin hesabını, derhal ehliyeti alınmalı...
Hakhan - Yola bakmıyor ki Tirci elinde telefon la mesgul..sonra bahane hazir kör nokta
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.