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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
27 Nis 2024 - 10:35- Asayiş G:

Dalgın tır şoförü önündeki aracı sürükleyip kaza yaptırdı

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Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi’nde trafik kazası meydana geldi. 01 CRU 31 TIR, 77 EP 198 nolu araca arkadan çarparak bariyerlere çarpmasına neden oldu.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Dalgın tır şoförü önündeki aracı sürükleyip kaza yaptırdı mask
Dalgın tır şoförü önündeki aracı sürükleyip kaza yaptırdı
Dalgın tır şoförü önündeki aracı sürükleyip kaza yaptırdı
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Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi’nde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. 01 CRU 31 plakalı TIR, seyir halinde olan 77 EP 198 nolu araca arkadan çarparak sürükledi ve aracın bariyerlere çarpmasına neden oldu. Tır sürücüsü aracı görmediğini ifade ederken 77 EP 198 plakalı araç sahibi olayın şokunu üzerinden atamadı.

Dalgın tır şoförü önündeki aracı sürükleyip kaza yaptırdı
Dalgın tır şoförü önündeki aracı sürükleyip kaza yaptırdı
Dalgın tır şoförü önündeki aracı sürükleyip kaza yaptırdı

# ifade, araç, Körfez

27 Nis 2024 - 10:35 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(9)
08

Kaptan - Orada daha büyük facialar placak az kaldı acilen media markt giriş -çıkışını arka taraftaki kapıya almalı

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 21:22
07

Özizmit41 - Ya kardeşim herkes tirciya suc bulmuş ne alaka ya.binek arac kullanan kişiler daha sorunlu arac kullanıyor trafikte.cogu dikkatsiz arac kullanıyor.

Yanıtla . 0Beğen . 3Beğenme 27 Nisan 19:47
06

Son Pişman - Yine TIR, yine TIR, yine TIR

Ülkedeki tüm ağır vasıta şöforleri teknik teknik eğitimden ve psikolojik testten geçirilmeli

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 14:31
09

İzmitli - @Son Pişman 06 nolu yoruma cevabı: Ülke olarak geçmeliyiz. Herkesin bir birine karşı bi teamülsüzlüğü hoşgörüsüzlüğü tavan yapmış durumda. Biz böyle değildik

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 08:26
05

korkuyorum - ehliyetini al görme eğitimine gönder görene kadar eğitim.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 13:41
04

. - Ağır vasıtalar kör nokta sensörü olmadan trafiğe çıkarılmamalıdır

Yanıtla . 11Beğen . 1Beğenme 27 Nisan 11:43
03

Reynmen - Bu tırcılar ne olacak böyle adamın ne suçu var şimdi bir ton iş uğraş…

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 27 Nisan 11:41
02

Savci - Ne demek göremedim.o zaman sende bir sorun var.arabaya binmeyeceksin.gormedim uyuyormuydun, dalmismiyrin, nereye bakıyorsun, biri hayatını kaybetsydin, nasıl verecektin hesabını, derhal ehliyeti alınmalı...

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 11:26
01

Hakhan - Yola bakmıyor ki Tirci elinde telefon la mesgul..sonra bahane hazir kör nokta

Yanıtla . 13Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 11:05
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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