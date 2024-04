Başkan Durul Bursa’da kongreye katıldı

TEŞEKKÜR ETTİ



Bursa Teknik Üniversitesi International Congress on Finance, Economy and Sustainable Policies (ICOFESP) kongresine Kocaelispor Başkanı Recep Durul, “Bursa Teknik Üniversitesi International Congress on Finance Economy and Sustainable Policies (ICOFESP) adlı uluslararası kongreye katılarak İngilizce bilimsel bir bildiri sunumu gerçekleştirdik. Çok verimli geçen kongre sonunda Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sayın Naci Çağlar’a, tüm akademisyen arkadaşlarıma, katılımcılara ve şahsıma teşekkür belgesi takdim eden Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sn. Rengin Ak’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.