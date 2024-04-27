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Başkan Durul Bursa’da kongreye katıldı

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Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Bursa Teknik Üniversitesi International Congress on Finance, Economy and Sustainable Policies (ICOFESP) kongresine katılarak sunum gerçekleştirdi.

Gökhan Beşiktaş
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Başkan Durul Bursa’da kongreye katıldı mask
Başkan Durul Bursa’da kongreye katıldı
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Bursa Teknik Üniversitesi International Congress on Finance, Economy and Sustainable Policies (ICOFESP) kongresine Kocaelispor Başkanı Recep Durul, “Bursa Teknik Üniversitesi International Congress on Finance Economy and Sustainable Policies (ICOFESP) adlı uluslararası kongreye katılarak İngilizce bilimsel bir bildiri sunumu gerçekleştirdik. Çok verimli geçen kongre sonunda Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sayın Naci Çağlar’a, tüm akademisyen arkadaşlarıma, katılımcılara ve şahsıma teşekkür belgesi takdim eden Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sn. Rengin Ak’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Başkan Durul Bursa’da kongreye katıldı
Başkan Durul Bursa’da kongreye katıldı

# kocaelispor

27 Nis 2024 - 10:38 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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