Kocaeli'de ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan İsmail Baş'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü.
Ahırda bulunan küçükbaş hayvanlar kurtarılırken, 4 büyükbaş hayvan ise telef oldu.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.