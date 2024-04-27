Kocaeli Valiliği’nden feci kazayla ilgili açıklama

Gölcük ilçesinde D-130 Karayolu'nda 30 ton benzin yüklü tankerin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamanın olmaması büyük faciayı önlerken D-130 Karayolu trafiğe kapatıldı.
Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Kocaeli Valiliği şu ifadeleri kullandı: "Gölcük İlçesi İskele yolu mevkiinde sabah saatlerinde akaryakıt yüklü bir tankerin devrilmesi sonucu yakıt sızıntısı olduğu öğrenilmesi üzerine bölgeye teknik ekipler dahil emniyet, itfaiye, AFAD’dan yeterli sayıda personel sevk edilmiştir.
Müdahale çalışmalarına başlanmasına müteakiben bahse konu araç sürücüsü hastaneye sevk edilmiş, bölgede trafik güvenliği dahil her türlü tedbir alınmıştır. Kazanın olduğu mevkide karayolu trafiği iki yönlü trafiğe kapatılmış, araç trafiği kontrollü olarak alternatif yollardan sağlanmıştır. Konunun uzmanlarından oluşan TÜPRAŞ teknik ekipleriyle birlikte itfaiye, AFAD, emniyet, Gölcük belediyesinden olmak üzere toplam 84 personel, 23 araç ile müdahale çalışmaları devam etmektedir. Olumsuz bir durum yaşanmamakla birlikte, çalışmaların tamamlanmasına müteakip trafik akışı tekrar sağlanacaktır."
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Afad Eleştirisi - afad kadar anlamsiz gereksiz bir sey yok. kendi görevlerini koordinasyon olarak belirtiyorlar. yani bir iş yapmak yok, bir problem çözmek yok ordan burdan insan gönüllü toplayıp bir çözüm geliştirecekler .. bir kaza oldugunda tüpraş çalışanlarını getirecekler.. oeki bir soru..diyelim ki tüpraş çalışanı yaralandı.. hastane masrafını tazminatını kim ödeyecek , işyeri değil işveren ödemiyor, afad personeli değil.devlet de bir şey yapmıyor. böyle bedava böyle ucuz kanunda olmayan yöntemlerle problemler nasıl çözülecek..depremde gördük..afad yine call center bir şey yapmadı.. sokaktan gönüllü toplandı. iç işleri bakanı olsam afadı kapatır personeli dağıtırdım kimseye bir faydası olmayan sadece insanlara maaş veren bir oluşum
Golcuklu - Kaza uzmanlık isteyen bir hal almış, Tüpraş gibi bu konuda deneyimli personeli olan bir kuruluştan destek almanın nesi yanlış. Yaralanirsa hastane masrafını kim ödeyecek diye soru sorana da cevap vermek benim hatam
Serkan - Derince limanı Tem baglantisi, Körfez Limanları Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı ve Güney Marmara otoyolu bu şehrin biran önce önceliğidir. Lütfen hızlanalım somut adımlar atılsın. Devam eden Derince Limanı Tem bağlantı projesi hızlansın ve bitirilsin. Diğer projelere start verilsin.
Kartepeli - ihtiyaç olan bölgeler sona kalıyor. Trafik yükü az olan bölge ve şehirlerde yapıldı yollar. Bu işlere vatandaş olarak bir türlü anlam veremiyorum
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.