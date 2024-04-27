Kocaeli Valiliği’nden feci kazayla ilgili açıklama

Afad Eleştirisi - afad kadar anlamsiz gereksiz bir sey yok. kendi görevlerini koordinasyon olarak belirtiyorlar. yani bir iş yapmak yok, bir problem çözmek yok ordan burdan insan gönüllü toplayıp bir çözüm geliştirecekler .. bir kaza oldugunda tüpraş çalışanlarını getirecekler.. oeki bir soru..diyelim ki tüpraş çalışanı yaralandı.. hastane masrafını tazminatını kim ödeyecek , işyeri değil işveren ödemiyor, afad personeli değil.devlet de bir şey yapmıyor. böyle bedava böyle ucuz kanunda olmayan yöntemlerle problemler nasıl çözülecek..depremde gördük..afad yine call center bir şey yapmadı.. sokaktan gönüllü toplandı. iç işleri bakanı olsam afadı kapatır personeli dağıtırdım kimseye bir faydası olmayan sadece insanlara maaş veren bir oluşum