Kim bu Nueva Chicagolular?

BAŞ AKTÖR RUBEN ARİSTİMİNO
İki kulüp arasındaki ilişki Arjantin’in Başkenti Buenos Aires şehrinde yaşayan radyocu ve spor muhabiri olan Ruben Aristimuño’nun girişimiyle başladı. Her şey yaklaşık iki yıl önce Ruben’in sosyal medya platformu X’te Kocaelispor taraftarını fark etmesiyle başladı. Renklerinin aynı olmasından dolayı Kocaelispor’a sempati duyan Ruben, Kocaelispor ve taraftarıyla ilgili gönderiler paylaşmaya başladı. Kocaelispor taraftarı da bu gönderilere aynı sevgi ve ilgiyle karşılık verince iki kulübün yakınlaşmasının ilk adımları atılmış oldu. Köfte lakaplı Erkan Çakır’ın vefatından dolayı Nueva Chicago takımının taraftarlarının pankart açarak Kocaelispor camiasının acısını paylaşacak olması da aradaki samimi bağ ve iletişimi güçlendirdi. Hatta İzmit Belediyesi bu davranış karşısında Ruben’i Türkiye’ye davet etti.
KÖKLÜ BİR KULÜP
Club Atlético Nueva Chicago, Buenos Aires'in batı yakasında , eski adı "Nueva Chicago" olan Mataderos mahallesinde bulunan Arjantinli bir spor kulübüdür. 1 Temmuz 1911'de yaşları 15 ila 30 arasında değişen bir grup genç tarafından kurulan kulüp Buenos Aires şehrinin Mataderos mahallesini temsil ediyor. Tarihinde Arjantin’in en üst liginde oynama başarısı gösteren kulüp oldukça ateşli ve tutkulu bir taraftar topluluğuna sahip. Haziran 2007’de oynanan Tigre-Nueva Chicago takımları arasında oynanan maçta iki takım taraftarı arasında çıkan olaylar ülkede gündem olmuştu. Kulübün renklerinin ne olmasına karar vermeye çalışıp tartıştıkları sırada caddeden geçen bir kamyonun üzerinde yeşil siyah renkleri çok beğenerek kulübün renklerini yeşil siyah yapıyorlar. Kulüpte yapılan diğer spor dalları ise basketbol , boks , çim hokeyi , futsal , hentbol , tekerlekli paten ve voleyboldur .
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Tekkardeşnueva - Ayrıca 2 sene önce değil 2016da başladı bu iş adamlr facebook grubumuzu fark ettiler
Tekkardeşnueva - Bu kardeşligin mimarı rizeli mustafa gülerdir
Kazık Geliyor - biri yine kocaelispora ağır bir kazık atacak. yolunu yapiyor. tezgaha geliyoruz.
Harbi Izmitli - Burdan bunumu çıkardın kamilcim
Yetimoğlu - Adamlarında Düzenini Bozmaya Gerek Yok.
Serkan - Adamlarda 90ların ismetpaşa stadı havası var be. Dünyada enderdir yesil siyah renkli takımlar. Avrupada yok kadar az. 5 büyük ligte sadece Italya'da Sassuolo, Almanya'da B.Mönchengladbach göze çarpıyor alt liglerinde dahi tek tük. O kadar uzaktan bizi bulup acıya ortak olmaları taktir edilesi.
Ayhan - Kardeş fikrin neyse zikrin de odur diye bir deyim var,sanırım biliyorsundur.şimdi ben daha 5 yaşında futbol ile ilk tsnıştığımda fb,gs,bjk yi biliyordum ve babam bjk li abilerim fb li ama ben gs li oldum laz inadına belkide.daha sonra kocaelispor ile tanıştım,alimler prof ben ve bir büyükmabimde altyapıda Kocaelisporumuzun formasını giydik.şimdi benim kocaelispor ve galatasaraylı olmam anormal mi? Anormal diyorsan doğru doktora git çünki kendini kandırıyorsun buda psikolojik sorun göstergesi olabilir.Ben her zaman öncelikle Kocaelisporluyum ama 2.ci takımında gs.nokta
Trabzonspor Ulannn - Bende sosyla medyada paylaşımlar bjk fb gs tutup kocaelisporluyuz diye ortalılta gezen tipleri takdir ediyorum güzel bukalemun bunlar çok var bunlardan
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.