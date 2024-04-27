Kim bu Nueva Chicagolular?

BAŞ AKTÖR RUBEN ARİSTİMİNO

İki kulüp arasındaki ilişki Arjantin’in Başkenti Buenos Aires şehrinde yaşayan radyocu ve spor muhabiri olan Ruben Aristimuño’nun girişimiyle başladı. Her şey yaklaşık iki yıl önce Ruben’in sosyal medya platformu X’te Kocaelispor taraftarını fark etmesiyle başladı. Renklerinin aynı olmasından dolayı Kocaelispor’a sempati duyan Ruben, Kocaelispor ve taraftarıyla ilgili gönderiler paylaşmaya başladı. Kocaelispor taraftarı da bu gönderilere aynı sevgi ve ilgiyle karşılık verince iki kulübün yakınlaşmasının ilk adımları atılmış oldu. Köfte lakaplı Erkan Çakır’ın vefatından dolayı Nueva Chicago takımının taraftarlarının pankart açarak Kocaelispor camiasının acısını paylaşacak olması da aradaki samimi bağ ve iletişimi güçlendirdi. Hatta İzmit Belediyesi bu davranış karşısında Ruben’i Türkiye’ye davet etti.

KÖKLÜ BİR KULÜP

Club Atlético Nueva Chicago, Buenos Aires'in batı yakasında , eski adı "Nueva Chicago" olan Mataderos mahallesinde bulunan Arjantinli bir spor kulübüdür. 1 Temmuz 1911'de yaşları 15 ila 30 arasında değişen bir grup genç tarafından kurulan kulüp Buenos Aires şehrinin Mataderos mahallesini temsil ediyor. Tarihinde Arjantin’in en üst liginde oynama başarısı gösteren kulüp oldukça ateşli ve tutkulu bir taraftar topluluğuna sahip. Haziran 2007’de oynanan Tigre-Nueva Chicago takımları arasında oynanan maçta iki takım taraftarı arasında çıkan olaylar ülkede gündem olmuştu. Kulübün renklerinin ne olmasına karar vermeye çalışıp tartıştıkları sırada caddeden geçen bir kamyonun üzerinde yeşil siyah renkleri çok beğenerek kulübün renklerini yeşil siyah yapıyorlar. Kulüpte yapılan diğer spor dalları ise basketbol , boks , çim hokeyi , futsal , hentbol , tekerlekli paten ve voleyboldur .