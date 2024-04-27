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27 Nis 2024 - 11:30- Spor G:

Kim bu Nueva Chicagolular?

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Arjantin 2.Lig ekiplerinden Nueva Chicago taraftarının vefat eden Kocaelispor taraftarı Erkan Çakır için açacağı pankart özellikle sosyal medyada gündem olmuştu. Nueva Chicago ile Kocaelispor’un ilişkisi merak edilmişti

Gökhan Beşiktaş
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BAŞ AKTÖR RUBEN ARİSTİMİNO

İki kulüp arasındaki ilişki Arjantin’in Başkenti Buenos Aires şehrinde yaşayan radyocu ve spor muhabiri olan Ruben Aristimuño’nun girişimiyle başladı. Her şey yaklaşık iki yıl önce  Ruben’in sosyal medya platformu X’te Kocaelispor taraftarını fark etmesiyle başladı. Renklerinin aynı olmasından dolayı Kocaelispor’a sempati duyan Ruben, Kocaelispor ve taraftarıyla ilgili gönderiler paylaşmaya başladı. Kocaelispor taraftarı da bu gönderilere aynı sevgi ve ilgiyle karşılık verince iki kulübün yakınlaşmasının ilk adımları atılmış oldu. Köfte lakaplı Erkan Çakır’ın vefatından dolayı Nueva Chicago takımının taraftarlarının pankart açarak Kocaelispor camiasının acısını paylaşacak olması da aradaki samimi bağ ve iletişimi güçlendirdi. Hatta İzmit Belediyesi bu davranış karşısında Ruben’i Türkiye’ye davet etti.

KÖKLÜ BİR KULÜP

Club Atlético Nueva Chicago, Buenos Aires'in batı yakasında , eski adı "Nueva Chicago" olan Mataderos mahallesinde bulunan Arjantinli bir spor kulübüdür. 1 Temmuz 1911'de yaşları 15 ila 30 arasında değişen bir grup genç tarafından kurulan kulüp Buenos Aires şehrinin Mataderos mahallesini temsil ediyor. Tarihinde Arjantin’in en üst liginde oynama başarısı gösteren kulüp oldukça ateşli ve tutkulu bir taraftar topluluğuna sahip. Haziran 2007’de oynanan Tigre-Nueva Chicago takımları arasında oynanan maçta iki takım taraftarı arasında çıkan olaylar ülkede gündem olmuştu. Kulübün renklerinin ne olmasına karar vermeye çalışıp tartıştıkları sırada caddeden geçen bir kamyonun üzerinde yeşil siyah renkleri çok beğenerek kulübün renklerini yeşil siyah yapıyorlar. Kulüpte yapılan diğer spor dalları ise basketbol , boks , çim hokeyi , futsal , hentbol , tekerlekli paten ve voleyboldur .

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27 Nis 2024 - 11:30 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
08

Tekkardeşnueva - Ayrıca 2 sene önce değil 2016da başladı bu iş adamlr facebook grubumuzu fark ettiler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 04:47
07

Tekkardeşnueva - Bu kardeşligin mimarı rizeli mustafa gülerdir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 04:46
04

Kazık Geliyor - biri yine kocaelispora ağır bir kazık atacak. yolunu yapiyor. tezgaha geliyoruz.

Yanıtla . 2Beğen . 3Beğenme 27 Nisan 17:50
05

Harbi Izmitli - @Kazık Geliyor 04 nolu yoruma cevabı: Burdan bunumu çıkardın kamilcim

Yanıtla . 7Beğen . 2Beğenme 27 Nisan 18:25
01

Serkan - Adamlarda 90ların ismetpaşa stadı havası var be. Dünyada enderdir yesil siyah renkli takımlar. Avrupada yok kadar az. 5 büyük ligte sadece Italya'da Sassuolo, Almanya'da B.Mönchengladbach göze çarpıyor alt liglerinde dahi tek tük. O kadar uzaktan bizi bulup acıya ortak olmaları taktir edilesi.

Yanıtla . 10Beğen . 1Beğenme 27 Nisan 12:07
06

Ayhan - @Serkan 01 nolu yoruma cevabı: Kardeş fikrin neyse zikrin de odur diye bir deyim var,sanırım biliyorsundur.şimdi ben daha 5 yaşında futbol ile ilk tsnıştığımda fb,gs,bjk yi biliyordum ve babam bjk li abilerim fb li ama ben gs li oldum laz inadına belkide.daha sonra kocaelispor ile tanıştım,alimler prof ben ve bir büyükmabimde altyapıda Kocaelisporumuzun formasını giydik.şimdi benim kocaelispor ve galatasaraylı olmam anormal mi? Anormal diyorsan doğru doktora git çünki kendini kandırıyorsun buda psikolojik sorun göstergesi olabilir.Ben her zaman öncelikle Kocaelisporluyum ama 2.ci takımında gs.nokta

Yanıtla . 2Beğen . 3Beğenme 27 Nisan 18:46
03

Trabzonspor Ulannn - @Serkan 01 nolu yoruma cevabı: Bende sosyla medyada paylaşımlar bjk fb gs tutup kocaelisporluyuz diye ortalılta gezen tipleri takdir ediyorum güzel bukalemun bunlar çok var bunlardan

Yanıtla . 4Beğen . 5Beğenme 27 Nisan 13:19
Diğer 5 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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