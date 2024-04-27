Kamuda tasarruf paketinde atılacak adımlar netleşiyor

Kamu harcamalarında tasarruf için atılacak adımlar netleşiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yakın zamanda para politikasını destekleyecek tasarruf önlemlerinin devreye alınacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Romanya ziyareti sırasında Calaraşi Bölgesi'ndeki Dragalina'da Karadeniz-Podișor Doğalgaz Boru Hattı Projesi Töreni'nin ardından gazetecilere, kamuda tasarrufa yönelik çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.
Kamudaki tasarrufa ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı, çeşitli tedbirleri içeren bir çalışma olduğunu belirten Yılmaz, bu konuda Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın da geniş kapsamlı bir çalışması bulunduğunu söyledi.
"İŞİN ANA FİKRİ GEREKSİZ HARCAMALARI AZALTMAK"
Çalışmaların konsolide edileceğini ve yakın bir gelecekte olgunlaştırılacağını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak bütün bu maddeler. İşin ana fikri şu; gereksiz harcamaları azaltmak, var olan harcamalarda da verimliliği artırmak. Nasıl artırılacak verimlilik? Odaklanarak. Daha fazla önceliklere odaklanma suretiyle. Bugünkü şartlar altında, Türkiye'nin bugünkü ihtiyaçları düşünülerek harcamaların odaklanması, verimliliğinin artırılması bir yandan da geçmişte belki gerekli olabilirdi ama şu anda anlamını kaybetmiş birtakım kalemlerin tespit edilerek bunlarda azaltmaya gidilmesi."
"MALİYE POLİTİKASINDA KAMUDA TASARRUF KISMI ÇOK ÖNEMLİ"
Para ve maliye politikaları ile yapısal reformları içeren üç ayaklı bir programları bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, maliye politikası için kamu tasarruflarının çok önemli olduğunu dile getirdi.
"ÜLKEMİZİN BİRİNCİ ÖNCELİĞİ ENFLASYONU DÜŞÜRMEK"
Cevdet Yılmaz, çalışmaların tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirerek, şu bilgileri verdi:
"Kamuoyunun bu anlamdaki beklentilerine, kamuoyunun düşüncelerine de elbette bu dönemde azami bir dikkat gösterilecektir. Kamu elbette görevini yapmalı. Kamu millete hizmet etmek için var. Devlet, millete hizmet etmek için var. Bu görevini en etkin, en verimli şekilde yapmalı ama bunu yaparken gereksiz harcamaları da olabildiğince azaltarak hem bütçe dengemizi daha sağlıklı yere taşıma hem de bu makro hedeflerimize özellikle de enflasyonu düşürme hedefimize katkıda bulunma amacını taşıyoruz.
Ülkemizin birinci önceliği enflasyonu düşürmek. Dolayısıyla bu konuda çok yönlü bir şekilde yaklaşıyoruz. Bu sadece para politikasıyla düşünülmemesi gereken bir alan. Maliye politikasının da para politikasına daha fazla destek olduğu, yapısal reformlarla yine verimliliğin, rekabet gücünün arttırıldığı bir programımız var. Bütün bunların sonunda da enflasyonun düştüğü, dengelerin daha sağlıklı hale geldiği bir ortamda kalıcı bir şekilde sosyal refahı arttırmak istiyoruz. En genel amacımız da bu. Bunu yapmak için koordineli bir şekilde, bir ekip ruhu içinde, bütün kurumlarımızın katkısıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalar bittiğinde detaylarını kamuoyuyla paylaşırız."
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Halk - Bunlar itibardan tasarruf etmezler makam araçlarını sıfırlamak için eskilerini satıyorlar tasarruf bahane Mercedes Audi şahane
Emekli - Belediyelerde konserler gereksiz geziler ihaleler daire başkanlarına şoför makam arabalarımüdürlere makam arabaları artık son verilmeli sadece belediyeleri yazdım ha resmi kurumlar farklı değildir.
Kartepe - belediyelerin kurumların gereksiz gezi politaksınıda bi inceleyin derim
korkuyorum - 111 kamu aracı var. 500 satılırsa %0,5 oluyor. %40 satılırsa tasarruf başlar
Emekli - Kamuda tasarruf yapılacaksa şimdi olacak ilk sıkıntı şu sağlık giderinden tasarruf için ameliyat malzemeleri ve diş yaptıranlar için en kalitesiz malzeme siz tasarrufu saray mı yapacak sanıyorsunuz saglıktan tasarruf ederken seyredin doktorlar ameliyat ipliği bulamayacak bulsa bile iplikler daha dikiş atmadan kopacak biz bu tasarrufları daha önce gördük ameliyat için ilaç almayavaklar seyret tasarruf nasıl olurmuş.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.