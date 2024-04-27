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Şarap fiyatlarına zam geldi

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Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, rakıya zam oranını duyurmuştu. Rakının ardından iki şarap grubuna da zam geldi.

Şarap fiyatlarına zam geldi mask
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, iki şarap grubuna zam geldiğini duyurdu.

Sigaraya ve alkol grubuna art arda gelen fiyat artışlarının ardından bir zamda şarap grubuna geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından Kavaklıdere ve Doluca şarap guruplarına yüzde 7 ile yüzde 10 arasında zam geçişi olduğunu paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

# sosyal

27 Nis 2024 - 11:38 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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