Emekliye Zamda Korkutan Senaryo

Emekli zammı Ocak 2024’te yüzde 49,25 olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı memur emekli maaşına eşitlenmiş ve en düşük emekli maaşı da 10.000 TL’ye yükseltilmişti. Temmuz zammı ile emekli maaşları bir kez daha artacak. Peki en düşük emekli aylığı ne olacak? İşte yeni zam formülü ve olası rakamlar…

Temmuz ayı ile emekli maaşları 6 aylık enflasyon oranında artacak. Bunun yanında belirli şartları sağlayan emeklilere sosyal destekler verilecek. Emekli zammı için formüller konuşulmaya devam ederken 3 aylık enflasyon oranı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını paylaştı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,05 olarak kesinleşti. TÜİK, nihai rakam için 3 veri daha açıklayacak. Merkez Bankası ise son Piyasa Katılımcıları Anketi’nde zamda kritik ipucunu verdi. Böylece 6 aylık enflasyon oranında emeklinin maaşının yüzde 25,46 artması bekleniyor.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI HESAPLAMASI

Bağ-Kur en düşük kök maaş en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL’nin 178 lira üzerinde bulunuyor. Yüzde 25,46’lık zam sonrası bu rakamın 12.769 liraya yükselmesi bekleniyor. Bağ- Kur tarım emeklilerinde kök aylık 8.089 TL. Bu rakam 10.000 liraya tamamlanıyor. Olası zam oranı ile Temmuz’da 10.148 liraya çıkabileceği hesaplandı.

2000 ÖNCESİ VE SONRASI SSK’LILAR DİKKAT!

2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda kök aylık 7.047 lirayken bu rakam da 10 bin TL'ye tamamlanıyor. Temmuz’da bunun da 8.841 lira olması bekleniyor. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise kök maaş 11.367 lira olarak ödenirken, Temmuz’da 14.261 liraya yükselebileceği hesaplandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

En düşük emekli maaşı 2023 Ocak ayında 5500 TL'ye ve Nisan ayında ise 7500 TL'ye çıkarılmıştı. Son olarak Ocak 2024’te ise 10.000 liraya yükseltilmişti. Burada yapılacak zamda 6 aylık enflasyon verisinin baz alınması halinde rakamın 12.546 liraya yükseltilmesi bekleniyor.

Beklentiler, en düşük aylığın 17.002 liralık asgari ücret seviyesine çıkarılması yönündeydi ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan rakamın o seviyeye yükseltilmeyeceğini dile getirmişti. Emekli maaşlarının refah payı ile birlikte 12.500 ila 15.000 TL aralığında olması bekleniyor.

EMEKLİYE ZAMDA ‘TEMMUZ SENDROMU’

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, “Biz Ankara’dayız ve kulisleri çok yakından takip ediyoruz. Hükümetin elinde bir çıkmaz var. Bu kök maaştır. Kök maaş ile ilgili ikinci Temmuz zammı sendromu mu olacak? Geçen sene verilen enflasyon güncellemesi, maaşı 6 bin liranın altında olanlara ‘sıfır zam’ olarak yansıdı. Yine kök maaş ile ilerlendiği takdirde 10 bin liranın altında maaş alanlar ‘sıfır zam’ ile karşılaşacak” diyerek zamda korkutan senaryoyu anlattı.

“CÖMERT DAVRANMAYACAKLARI AŞİKÂR”

“Diyelim ki; kök maaşı 7 bin lira 8 bin lira olanlara zaten oransal zam verdiğinde ‘sıfır’ zam vermiş oluyor. Bu nasıl artacak?” ifadelerini kullanan İsa Karakaş, “10 bin lira altında olanların maaşlarını yüzde 50 zam yapsa bile, 8 bin lira olan 12 bin lira olacak. Bunu yaptığı zaman, sosyal sigorta tekniği açısından sistemin infilak etmesi anlamına gelecek. Diğer yandan ekonomi yönetiminin hedefleri tutturmak için sıkı para politikasını uygulamaya devam edeceği de göz önünde bulundurulduğunda yapılacak güncellemelerde hükûmetin cömert davranmayacağı aşikârdır. Dolayısıyla hükûmetin Temmuz ayına kadar belirtilen çıkmazlar üzerinde esaslı formüller üretmesi gerekmektedir” dedi.

“EMEKLİYE ‘SEYYANEN ZAM’ FORMÜLÜ ŞART”

İsa Karakaş, emekliye zam formülü için, “Şu anda konuşulan formüllerden biri 10 bin liranın üzerinde olanlara yüzde 25 oranında zam yapılması, bu durumda maaşlar 12.500 olacak. Normal kök maaşı 10 bin olanın da maaşını 12 bin 500’e çıkartırsanız, bunun ayarlamasında çok büyük sıkıntılar doğar. İyice işin içinden çıkılmaz hale gelir. Burada aslında seyyanen zam formülü şart” diyerek görüş bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi