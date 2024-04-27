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52 milyon TL’lik para akışı vardı… Siber dolandırıcılık operasyonunda 44 kişi tutuklandı

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Kocaeli’de 56 şüpheliye yönelik düzenlenen Siber Dolandırıcılık operasyonunda çete lideri Serkan Kınalı’nında aralarında olduğu 44 kişi tutuklandı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
52 milyon TL’lik para akışı vardı… Siber dolandırıcılık operasyonunda 44 kişi tutuklandı
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen dolandırıcılık şikayetleri üzerine, liderliğini Serkan Kınalı’nın yaptığı siber dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik çalışmalarda, deprem mağduru aileler ile engelli vatandaşların da bulunduğu 37 kişinin şikayetini incelemeye aldı. Şahısların internet üzerindeki ilanlardan alışveriş yapmak istediklerinde dolandırıldıkları belirlendi.  Serkan Kınalı’nın liderliği yaptığı tespit edilen 56 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 51 kişi gözaltına alınırken 5 kişinin başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 51 kişiden 2’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı. İşlemleri tamamlanan 49 kişi Gebze Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 44’ü tutuklandı. 5 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı

# Kocaeli, sevk, Gebze

27 Nis 2024 - 11:53 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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