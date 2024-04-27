Santral Sağlık Ocağı taşındı, işte yeni yeri

35 BİN KİŞİYE HİZMET VERİYORDU

İzmit Cedit Mahallesi’nde bulunan, halk arasında ölüm yokuşu olarak da bilinen Gazanfer Bilge Bulvarı’nın üzerindeki Santral Sağlık Ocağı taşındı. Pazartesi günü itibariyle Santral Sağlık Ocağı, Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yanında bulunan eski onkoloji binasında hizmet vermeye başlayacak. 10 doktor, 10 hemşire ve 2 çalışanının bulunduğu sağlık ocağında toplam 35 bin nüfusa hizmet veriliyor. Taşınma işleminden sonra eski bina Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılacak.

PAZARTESİ HİZMETE GİRECEK

Karabaş, Cedit, 28 Haziran, Erenler gibi büyük mahallelerin hizmet veren Santral Sağlık Ocağının uzun yıllardır gündemde olan yıkım çalışması sonunda gerçekleştirilecek. Kentin en kötü binalarından biri olan sağlık ocağı binası, içinde hizmet veren 10 aile hekimine yer bulunması ile boşaltılıyor. Bu sabah itibariyle başlayan taşınma işlemlerinin pazartesi gününe kadar tamamlanması ve pazartesi günü sabah 09.00 itibariyle Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yanındaki onkoloji binasında hizmet verilmeye başlanacak.

BİNA YIKILACAK

Doktorların taşınmasının ardından Büyükşehir Belediyesi kendisine devredilen Santral Sağlık Ocağı binasının yıkımını gerçekleştirecek. Yıkımın ardından açılacak yeni alanın Büyükşehir tarafından otopark ve yeşil alan olarak vatandaşların kullanımına açması bekleniyor. Alan ile ilgili projelendirme çalışması da yapılacak.

EŞYALAR TAŞINDI: Santral Sağlık Ocağında bulunan 10 aile hekiminin eşyaları yeni binada odalarına yerleştirilmeye başlandı.

YENİ BİNA: Santral Sağlık Ocağı Pazartesi günü itibariyle Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yanında bulunan onkoloji binasında hizmet verecek.

TAŞINMA: Santral Sağlık Ocağında aile hekimlerine ait olan eşyalar kamyonlarla yeni binaya taşındı.