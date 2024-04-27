Santral Sağlık Ocağı taşındı, işte yeni yeri

35 BİN KİŞİYE HİZMET VERİYORDU
İzmit Cedit Mahallesi’nde bulunan, halk arasında ölüm yokuşu olarak da bilinen Gazanfer Bilge Bulvarı’nın üzerindeki Santral Sağlık Ocağı taşındı. Pazartesi günü itibariyle Santral Sağlık Ocağı, Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yanında bulunan eski onkoloji binasında hizmet vermeye başlayacak. 10 doktor, 10 hemşire ve 2 çalışanının bulunduğu sağlık ocağında toplam 35 bin nüfusa hizmet veriliyor. Taşınma işleminden sonra eski bina Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılacak.
PAZARTESİ HİZMETE GİRECEK
Karabaş, Cedit, 28 Haziran, Erenler gibi büyük mahallelerin hizmet veren Santral Sağlık Ocağının uzun yıllardır gündemde olan yıkım çalışması sonunda gerçekleştirilecek. Kentin en kötü binalarından biri olan sağlık ocağı binası, içinde hizmet veren 10 aile hekimine yer bulunması ile boşaltılıyor. Bu sabah itibariyle başlayan taşınma işlemlerinin pazartesi gününe kadar tamamlanması ve pazartesi günü sabah 09.00 itibariyle Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yanındaki onkoloji binasında hizmet verilmeye başlanacak.
BİNA YIKILACAK
Doktorların taşınmasının ardından Büyükşehir Belediyesi kendisine devredilen Santral Sağlık Ocağı binasının yıkımını gerçekleştirecek. Yıkımın ardından açılacak yeni alanın Büyükşehir tarafından otopark ve yeşil alan olarak vatandaşların kullanımına açması bekleniyor. Alan ile ilgili projelendirme çalışması da yapılacak.
EŞYALAR TAŞINDI: Santral Sağlık Ocağında bulunan 10 aile hekiminin eşyaları yeni binada odalarına yerleştirilmeye başlandı.
YENİ BİNA: Santral Sağlık Ocağı Pazartesi günü itibariyle Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yanında bulunan onkoloji binasında hizmet verecek.
TAŞINMA: Santral Sağlık Ocağında aile hekimlerine ait olan eşyalar kamyonlarla yeni binaya taşındı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Çok Yazik - Kentsel dönüşüm kapsamında santral yokusunda kentsel dönüşüm yapılacaktı. Anladığımız kadarıyla çok maliyetli oldu proje degissti. Santral yokusunda yapılmayan binalar ana yola yapılıyor görüyoruz. Saglik ocağı da tasinmak zorunda kaldi.Mutahitlerin imalat maliyeti azaldı işleri hızlandı. Buradan ev alacakların da evi değerlendi. Ancak maalesef kaybeden vatandaş oldu. Vatandaş ne kaybetti? Yolunu kaybetti , 2 tane büyük lise seviyesinde okul kaybetti,2 bin çocuk genç eğitim için 10 tane minibüse binmek zorunda artik..sağlık ocagini kaybetti huzurunu kaybetti. Çok yazik...
Efendi - Otopark olayı ne olacak otopark ??? Oraları zaten çok çok karışıktı birde oraya taşındı işler iyice çığrından çıkacak... o kadar söyledik hastane otoparkını katlı yapın zaten kot farkı var rahat ederiz dedik dinletemedik...
Coşkun Aslan - Yıllarca rampa yukarı 2 ışık karışık yollar şükür yeni sağlam güvenilir bir yere geçildi. .. hemşire doktor ve hastalar bilhassa yaşlılar rampa aşağı deli gibi inen araçlardan kurtuldu.. Santral Sağlık Ocağı aile hekimi Uzman dr Mehmet Ayaz Allah seni başımızdan eksik etmesin iyiki varsınız ?
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.