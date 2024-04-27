İYİ Parti'de kurultay günü! Akşener: Bugün emaneti devretme günü

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de yeni genel başkan belli oluyor.
5. olağanüstü kurultayda Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz genel başkanlık için yarışıyor.
AKŞENER: BUGÜN EMANETİ DEVRETME GÜNÜ
Kurultayda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklamalarda bulundu.
İşte Akşener'in açıklamalarından satır başları:
Bugün bu kürsüden son kez konuşuyorum. Bugün emaneti devretme günü. 30 yılda zorluklarla tehditlerle karşılaştım.
Hiçbir zaman kişisel bir çıkarım olmadı. Tehdide baskıya hiç eyvallahım olmadı. Toz zerresi kadar korkum da olmadı.
Zaman her zaman beni haklı çıkardı. 28 Şubat'ta herkes susup otururken vesayetçilere karşı çıktım ve haklı çıktım.
AKŞENER ADAY DEĞİL
Tekrar aday olmayacağını açıklayan Akşener'in konuşması veda niteliğinde olacak.
İYİ Parti kurultayında 1302 kayıtlı delege oy kullanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.