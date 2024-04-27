Taşıt Kredisi Faizleri: Son 22 Yılın En Yükseği!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre Türk Lirası mevduat faizlerinde rekor yükseliş durdu. Ancak taşıt kredilerinde tarihi bir artış yaşandı.

MEVDUAT FAİZLERİNDEKİ GERİLEME

Merkez Bankası verilerine göre, 5 Nisan haftasında yüzde 67.48'e ulaşan 1-3 aylık TL mevduat faizi, 12 Nisan haftasında yüzde 65.85'e geriledi. Aynı dönemde ticari kredi faizleri yüzde 67.42'den yüzde 65.89'a; konut kredisi faizleri yüzde 45.14'ten yüzde 44.10'a geriledi. İhtiyaç kredisi faizleri ise yüzde 83.08'den yüzde 83.06'ya sınırlı da olsa geriledi.

Ancak taşıt kredileri faizleri bir anda yüzde 11.7 yükselerek tarihi bir seviyeye ulaştı. Dünya gazetesinde yer alan habere göre taşıt kredisi faizleri yüzde 45.29'dan yüzde 57.03'e fırladı ve Şubat 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Garanti BBVA Başekonomisti Seda Güler Mert, bu durumun TCMB'nin ilave sıkılaşma kararları neticesinde bir ay önce aldığı kredi büyüme sınırından kaynaklanabileceğine işaret etti. TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2'den yüzde 2.5'e; ihtiyaç kredilerinde yüzde 3'ten yüzde 2'ye düşürüldüğünü belirtti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, otomotiv satışları mart ayında rekor kırarak yeni bir zirveye ulaştı. Martta otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.7 artarak 109 bin 828 adede yükseldi. Bu satışlar, 10 yıllık ortalamayı yüzde 51 aşarak büyük bir başarıya imza attı.

Kaynak: Haber Merkezi