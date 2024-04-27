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27 Nis 2024 - 13:00- Eğitim G:

Kocaeli Bahçeşehir Koleji’nde büyük veli sempozyumu gerçekleşti

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Kocaeli Bahçeşehir Koleji, kampüsün bulunduğu Kartepe ilçesinde bulunan tüm okullarda eğitim gören öğrencilerin velileri için bugün veli sempozyumu gerçekleştirdi. Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsünde gerçekleşen seminere velilerin ilgisi yüksek oldu.  

Yavuz Solmaz
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Kocaeli Bahçeşehir Koleji’nde büyük veli sempozyumu gerçekleşti mask
Kocaeli Bahçeşehir Koleji’nde büyük veli sempozyumu gerçekleşti
Kocaeli Bahçeşehir Koleji’nde büyük veli sempozyumu gerçekleşti
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VELİLER İÇİN ÖZEL SEMPOZYUM DÜZENLENDİ

Kocaeli Bahçeşehir Koleji, bulunduğu yer olan Kartepe ilçesinde eğitim gören tüm öğrenci velileri için Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü içerisinde sempozyum gerçekleştirdi. Programa Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüs Müdürü Mahmut Kalcı, Lise Müdürü Orçun Barış, öğretmenler, konuşmacılar ve veliler katıldı. Veliler gerçekleşen programda çocuklara nasıl davranılması başta olmak üzere birçok konuda alanında uzman isimlerce bilgilendirildi.

 

Kocaeli Bahçeşehir Koleji’nde büyük veli sempozyumu gerçekleşti

ALANINDA UZMAN İSİMLER SUNUM YAPTI

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Figen Karaceylan Çakmakçı, ‘Öz bilinç gelişiminde aile tutumları ve uygulamalar, Psikolog Simge Tekdoğan Yılmaz ‘ sosyal kaygı’, Psikolojik Danışman Muharrem Köse ‘baba olmak’, Klinik Psikolog-Aile Danışmanı Zeynep Usanmaz, Psikolog Senem Karademir ile Uzman Psiklojik Danışman Gözde Uludağ ‘Ergenlerin ekran ve dağılan dikkatleri’, Klinik Psikolog Görkem Deniz ‘Siber zorbalık’, Çocuk ve Ergen Psikayristi Dr. Selcen Esenyel ‘Ergenlik sürecinde cinsel gelişim eğitimi ve aile iletişiminde önemi’ adlı sunumlarını gerçekleştirdi.

 

Kocaeli Bahçeşehir Koleji’nde büyük veli sempozyumu gerçekleşti

DAVRANIŞLARI BİLİMSEL OLARAK ELE ALMAK İSTEDİK

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rehber Öğretmen Özlem Yurtsever şunları söyledi: “Bu sempozyum ile amacımız çocuklarınızı doğru anlayalım, isteklerimizi, duygularımızı evlatlarımızla doğru anlatalmak. Çocuğun gerçeğine göre doğru zamanda doğru iletişim kurduğumuzda bağımızın anahtarının hep özel kalacağını ve buradan hareketle psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü olarak bugün burada velilerimizle, evlatlarımızın tutum ve davranışlarını bilimsel ilkelerle ele almak istedik.”

 

Kocaeli Bahçeşehir Koleji’nde büyük veli sempozyumu gerçekleşti

PDR BİRİMİMİZ VELİ EĞİTİMLERİNE ÖNEM VERMEKTEDİR

Kocaeli Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü Mahmut Kalcı yaptığı sempozyum için, “Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji olarak çocuklarımızın gelişim özellikleri, yaşanan değişimlerle birlikte edinilmesi gereken bilgiler, “ her çocuk özeldir” bilinciyle her çocuğa sergilenmesi gereken farklı tutum ve yaklaşımlarla ilgili PDR Birimi, veli eğitimlerine çok önem vermektedir. 21.yüzyılın aranılan yetkinliklerine bakıldığında duygusal zekânın çok farklı bir konumda olduğu görülmektedir.

 

Kocaeli Bahçeşehir Koleji’nde büyük veli sempozyumu gerçekleşti

ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMİ İÇİN ÖZGÜN BİR ÇİZGİMİZ VAR

Artık bildiğini doğru yerde ve doğru zamanda, doğru yöntemlerle anlatabilen insanların çağı olan 21. yüzyılda öğrencilerimizin gelişimlerini, özgüvenlerini, iletişim becerilerini geliştirmek konusunda özgün bir çizgimiz olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerimizin gelişimlerini desteklediğimiz yerde velilerimizle aynı dili konuşmak amacıyla her yeni bilgiyi paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bir sosyal sorumluluk bilinciyle de PDR Birimimiz tarafından veli sempozyumumuzu planladık.

 

Kocaeli Bahçeşehir Koleji’nde büyük veli sempozyumu gerçekleşti

ÇOCUĞUN YAPTIĞI DAVRANIŞI DÜŞÜNMELİYİZ

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Figen Karaceylan Çakmakcı, velilere yönelik yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Gün içinde yaptığımız şeyleri otomatik pilotta yaparız. Hepimiz zihinsel olarak bir işi yaparken gerisini yada ilerisini düşünürüz. Çocuklar bizim onları dinlememizi ve sarılmamızı beklediği anlara veya bir şekilde huzurunuzu kaçırdığı anları düşünün. Çocuklarımızı ne kadar dinleyebiliriz? Sizin çocuğunuz yaptığı şey sadece sizin çocuğunuz yaptığı bir şey mi yoksa tüm ergen çocukların yaptığı bir şey mi bunları düşünmeliyiz.

 

Kocaeli Bahçeşehir Koleji’nde büyük veli sempozyumu gerçekleşti

YÜKLEDİĞİNİZ ANLAM KAYGI DURUMUNU ETKİLER

Hepimizin hikayeleri farklı ve hepimizin farkı tetikleyicileri var. Bir kriz anında verdiğimiz tepki o anın gerçekliği mi yoksa geçmişten bugüne getirdiğimiz geçmişin tepkisi midir bunu düşünmeliyiz. O an durup düşünebilsek çocuğun davranışına tepki değil yanıt vermekte yapabileceğimiz bir şey olacaktır. Her zaman sakin kalmak mümkün olmayabiliyor. Biz iyiysek çocuklarımız da iyi, biz kaygılıysak çocuklarımız da kaygılı oluyor. Bir olaya fazla anlam yüklemek veya o olayı sahiplenmek çocuğun yapacağı işle duygu durumunu belirliyor.” dedi.

 

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27 Nis 2024 - 13:00 Kocaeli/ İzmit- Eğitim --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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