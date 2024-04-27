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Benzin yüklü tanker kazasında 84 personel ve 23 araç ile müdahale

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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde D-130 Karayolu’nda 30 ton benzin yüklü tankerin kaza yapmasına ilişkin açıklama yapan valilik, 84 personel ve 23 araç ile müdahale çalışmalarının devam ettiğini, çalışmaların tamamlanması sonrasında trafik akışının tekrar sağlanacağını bildirdi.

Benzin yüklü tanker kazasında 84 personel ve 23 araç ile müdahale mask
Benzin yüklü tanker kazasında 84 personel ve 23 araç ile müdahale
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Kocaeli Valiliğince yapılan açıklamada, " Gölcük ilçesi İskele Yolu mevkiinde sabah saatlerinde akaryakıt yüklü bir tankerin devrilmesi sonucu yakıt sızıntısı olduğu öğrenilmesi üzerine bölgeye teknik ekipler dahil emniyet, itfaiye, AFAD’dan yeterli sayıda personel sevk edilmiştir. Müdahale çalışmalarına başlanmasına müteakiben bahse konu araç sürücüsü hastaneye sevk edilmiş, bölgede trafik güvenliği dahil her türlü tedbir alınmıştır. Kazanın olduğu mevkide karayolu trafiği iki yönlü trafiğe kapatılmış, araç trafiği kontrollü olarak alternatif yollardan sağlanmıştır. Konunun uzmanlarından oluşan teknik ekiplerle birlikte itfaiye, AFAD, emniyet, Gölcük Belediyesinden olmak üzere toplam 84 personel, 23 araç ile müdahale çalışmaları devam etmektedir. Olumsuz bir durum yaşanmamakla birlikte, çalışmaların tamamlanmasını müteakip trafik akışı tekrar sağlanacaktır" denildi.

Benzin yüklü tanker kazasında 84 personel ve 23 araç ile müdahale

Kaynak: İHA

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27 Nis 2024 - 13:05 İHA Kocaeli/ Gölcük- Asayiş --- Okunma

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