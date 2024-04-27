Diliskelesispor’a çok güçlü rakip

Geçen hafta deplasmanda Sarayspor’u 2-1 yenerek yeniden kümede kalma yolunda umutlanan Mavi-Beyazlı ekip, Pazar günü evinde İstanbul’un iddialı takımlarından İfaspor’u konuk edecek. Diliskelesi Stadı’ndaki maç 15.00’de başlayacak. 40 puanla il sıralamasında en kötü dördüncü takım durumuna gerileyen Diliskelesispor, İfaspor’u yenip, son iki haftaya umutlu girmek istiyor.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.