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Diliskelesispor’a çok güçlü rakip

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BAL’da ilk yılı olmasına rağmen son 4-5 haftaya kadar da il sıralamasında en iyi ikinci takım konumda bulunan Diliskelesispor, bu avantajını koruyamamıştı.

Diliskelesispor’a çok güçlü rakip mask
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Geçen hafta deplasmanda Sarayspor’u 2-1 yenerek yeniden kümede kalma yolunda umutlanan Mavi-Beyazlı ekip, Pazar günü evinde İstanbul’un iddialı takımlarından İfaspor’u konuk edecek. Diliskelesi Stadı’ndaki maç 15.00’de başlayacak. 40 puanla il sıralamasında en kötü dördüncü takım durumuna gerileyen Diliskelesispor, İfaspor’u yenip, son iki haftaya umutlu girmek istiyor.

Kaynak: Spor servisi

# hafta, İstanbul

27 Nis 2024 - 13:24 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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