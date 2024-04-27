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Gebzespor’a puan farkını 1’e indirme şansı

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Bu sezon BAL’da şampiyonluk yarışı yapan Gebzespor, son haftalara avantajını kaybederek giriyor. Mor-Beyazlı ekip, lider Çorluspor’un bay olduğu bu hafta sahasında Sarayspor’u yenmesi halinde zirve ile puan farkını 1’e indirip, şampiyonluk yarışına yeniden ortak olacak.

Uğur Uludağ
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Gebzespor’a puan farkını 1’e indirme şansı mask
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PAZAR GÜNÜ SARAYSPOR İLE OYNAYACAK

Haftaya 60 puanla ikinci sırada giren Gebzespor, Pazar günü sahasında Tekirdağ Sarayspor’u konuk edecek. Mor-Beyazlı ekip, lider Çorluspor’un bay olduğu bu hafta kazanıp, rakibiyle puan farkını 1’e indirip, yeniden şampiyonluk yarışına ortak olmayı hedefliyor. Gebzespor, Alaettin Kurt Stadı’nda 15.00’de başlayacak maçı rahat kazanması bekleniyor. Bu maçta Mor-Beyazlı ekibin taraftarları da, takımlarının yanında olacak. 

# hafta

27 Nis 2024 - 13:25 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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