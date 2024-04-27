Gebzespor’a puan farkını 1’e indirme şansı

PAZAR GÜNÜ SARAYSPOR İLE OYNAYACAK
Haftaya 60 puanla ikinci sırada giren Gebzespor, Pazar günü sahasında Tekirdağ Sarayspor’u konuk edecek. Mor-Beyazlı ekip, lider Çorluspor’un bay olduğu bu hafta kazanıp, rakibiyle puan farkını 1’e indirip, yeniden şampiyonluk yarışına ortak olmayı hedefliyor. Gebzespor, Alaettin Kurt Stadı’nda 15.00’de başlayacak maçı rahat kazanması bekleniyor. Bu maçta Mor-Beyazlı ekibin taraftarları da, takımlarının yanında olacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.