Gölcükspor zorlu deplasmanda

FERİKÖY İLE OYNUYOR

Geçen hafta sahasında Keşanspor’u 4-2 yenen Gölcükspor, puanını 44’e çıkardı. İl sıralamasında Kullarspor ve Diliskelesispor’un önünde yer alan, rakiplerine göre son üç haftaya avantajlı giren Kırmızı-Siyahlı ekip, Pazar günü de zorlu İstanbul deplasmanında Feriköyspor’dan puan alması durumunda oldukça rahatlayacak. Ligin ilk yarısında evinde rakibine 5-0 gibi farklı skorla mağlup olan Gölcükspor, bu kez puan almak istiyor. Gölcükspor’un Pazar günkü rakibi Feriköyspor’da İstanbul takımları arasında ligde kalmak için mücadele ediyor. Gölcükspor 44 puanla ligde 6’ncı, Feriköyspor ise 47 puanla 5’inci sırada bulunuyor.