Alpaka yavrusuna dört koldan isim aranıyor

Kocaeli'deki doğal yaşam parkı Ormanya'nın yeni üyesi alpaka yavrusunun ismini ziyaretçiler belirleyecek.

Baharın gelmesiyle yeni doğumların yaşandığı doğal yaşam parkı Ormanya'da, 6 Nisan'da Güney Amerika devesi olarak da bilinen alpaka yavrusu dünyaya geldi.

Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği Çocuk Hayvan Çiftliği'ndeki alpaka sayısı, yeni doğan yavruyla 5'e yükseldi.

Sevimliliğiyle dikkati çeken alpaka yavrusuna isim bulmak için doğal yaşam parkını ziyarete gelenlerin önerileri alınıyor.

Yavruya ziyaretçiler tarafından önerilen isimler arasında "Pofuduk", "Alacalı", "Tatlı", "Pikaçu" ve "Balbazar" yer alıyor.

- "Alpakalar çocukların en yakın teması kurabildikleri canlı türü"

Ormanya Doğal Yaşam Parkı Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, AA muhabirine, alpakaların Güney Amerika'da Ant Dağları'nda yaşayan, son yıllarda Türkiye'de de yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan bir tür olduğunu söyledi.

Alioğlu, alpakaların özellikle çocuklar olmak üzere ziyaretçiler tarafından ilgi gördüğünü kaydetti.

Yeni doğan alpaka yavrusunun doğal yaşam parkına heyecan kattığını aktaran Alioğlu, bu hayvanların, çocukların doğayla baş başa en yakın teması kurabildikleri, yakından görebildikleri canlı türü olduğunu anlattı.

Alioğlu, Ormanya'da çocuklara yönelik etkinliklerden bahsederek, şöyle devam etti:

"Çocuklar özellikle doğa okulu, orman okulu programlarıyla canlılarla yakın temas kuruyorlar. Ormanya Çocuk Hayvan Çiftliği'nde de çocuklarımız, keçilerden süt sağmadan alpakaların bölümünü temizlemeye ve hayvan beslemeye kadar birçok etkinlikte hayvanlarla güzel vakit geçirebiliyorlar. Tabii bu hem eğitici hem de keyifli oluyor. Burada bir çiftlik hayatının nasıl olduğundan tutun da hayvanları yakından tanıyabildikleri özel programlara katılabiliyorlar. Bu programların tamamı da ücretsiz gerçekleşmektedir."

Alpaka yavrusuna henüz isim verilmediğini dile getiren Alioğlu, "Alpakamız için, daha önce olduğu gibi isim arayışına gireceğiz. İsim arayışını ziyaretçilerimize yönelik anketler çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Ziyaretçilerimizden önerilerini bekliyoruz." diye konuştu.

Ormanya'da yaban yaşam alanı gibi bölümlerin de bulunduğunu belirten Alioğlu, bu alanlarda kızıl geyik gibi türlerin sayılarını artırıp doğaya salınmasına ilişkin projeler gerçekleştirdiklerini, Çocuk Hayvan Çiftliği'nde de leylekler ve yırtıcı engelli kuşlara yönelik çalışmaları olduğunu anlattı.

Alioğlu, baharın gelmesiyle Saanen keçileri ve yaban koyunlarının sayılarında da artış gözlendiğini sözlerine ekledi.

- Ziyaretçilerden isim önerileri

Ailesiyle İstanbul'dan Ormanya'yı ziyarete gelen Emre Yıldız, keyifli vakit geçirdiklerini belirterek, doğaya ve Çocuk Hayvan Çiftliğine hayran kaldıklarını söyledi.

Yeni doğan canlıları görmenin mutluluk verici olduğunu aktaran Yıldız, "Çok güzel. Alpaka yavrusu da çok sevimli. Yumuşak bir hayvan. 'Pofuduk' tarzı bir isim olabilir diye düşünüyorum." dedi.

Yıldız, Ormanya'nın çok güzel olduğunu dile getirerek, "Herkesi buraya davet ediyorum. Özellikle İstanbul'da ve çevre illerde oturanlar, gelip burayı kesinlikle ziyaret etmeliler." diye konuştu.

Emre Yıldız'ın 4 yaşındaki oğlu Atlas'ın alpaka yavrusu için isim tercihi ise "Pikaçu" ya da "Balbazar" oldu.

Soner Karatosun da ilk defa alpaka yavrusu gördüğünü ifade ederek renklerinden dolayı isim tercihini "Alacalı"dan yana kullandı.

Yaşar İlkörücü ise çocukları gezdirmek için doğal yaşam parkına geldiklerini, eğlenceli vakit geçirdiklerini kaydetti.

Kocaeli'de ikamet etmelerine rağmen daha önce Ormanya'ya gelme fırsatı bulamadıklarını belirten İlkörücü, bundan sonra daha sık gelmeye çalışacaklarını ifade etti.

İlkörücü, alpaka yavrusuna isim arayışına yönelik "Çok tatlı bir hayvan, 'Tatlı' olsun." önerisinde bulundu.