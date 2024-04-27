Kocaeli'de kamyonetle cipin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Köşklü Çeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde A.K. idaresindeki 34 ST 4713 plakalı kamyonet ile S.K. yönetimindeki 34 HBY 706 plakalı cip çarpıştı.
Çarpışma sonucu savrulan cip, bir iş yerinin bahçe duvarına çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.