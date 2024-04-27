İdman Yurdu erken veda etti

5 ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ, 2-1 KAYBETTİ

Kerem’in 30.dakikada attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta devamını getiremedi. Bu yarıda çok net fırsatlar bulan, değerlendiremeyen temsilcimiz, 35.dakikada penaltıdan yediği golle skor 1-1 oldu. 44.dakikada Tekirdağ takımı 2-1 öne geçti. İkinci yarıda Faruk demirci ile bir gol bulan Karamürsel İY, bu gol geçersiz sayılınca maçı 2-1 kaybetti, turnuvadan elendi. Siyah-Beyazlı ekibin koordinatörü Cihan Yardım, “Yenildiğimiz iki takımda bizden iyi değildi. Son maçımızda 5 şutumuz direkten döndü, farklı kazanmamış gereken maçı kaybettik. Bunun için çok üzgünüm. Daha iyisini yapabilirdik” dedi.