İdman Yurdu erken veda etti

5 ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ, 2-1 KAYBETTİ
Kerem’in 30.dakikada attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta devamını getiremedi. Bu yarıda çok net fırsatlar bulan, değerlendiremeyen temsilcimiz, 35.dakikada penaltıdan yediği golle skor 1-1 oldu. 44.dakikada Tekirdağ takımı 2-1 öne geçti. İkinci yarıda Faruk demirci ile bir gol bulan Karamürsel İY, bu gol geçersiz sayılınca maçı 2-1 kaybetti, turnuvadan elendi. Siyah-Beyazlı ekibin koordinatörü Cihan Yardım, “Yenildiğimiz iki takımda bizden iyi değildi. Son maçımızda 5 şutumuz direkten döndü, farklı kazanmamış gereken maçı kaybettik. Bunun için çok üzgünüm. Daha iyisini yapabilirdik” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.