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İdman Yurdu erken veda etti

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U-18 yaş grubunda ilimizi Kırklareli’nde temsil eden Karamürsel İdman Yurdu, iki maçını kaybetti, finale çıkamadı. İlk gün İstanbul Küçükköy’e 3-0 mağlup olan Siyah-Beyazlı ekip, ikinci maçında Tekirdağ Fevzipaşa ile karşılaştı.

Uğur Uludağ
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5 ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ, 2-1 KAYBETTİ

 Kerem’in 30.dakikada attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta devamını getiremedi. Bu yarıda çok net fırsatlar bulan, değerlendiremeyen temsilcimiz, 35.dakikada penaltıdan yediği golle skor 1-1 oldu. 44.dakikada Tekirdağ takımı 2-1 öne geçti. İkinci yarıda Faruk demirci ile bir gol bulan Karamürsel İY, bu gol geçersiz sayılınca maçı 2-1 kaybetti, turnuvadan elendi. Siyah-Beyazlı ekibin koordinatörü Cihan Yardım, “Yenildiğimiz iki takımda bizden iyi değildi. Son maçımızda 5 şutumuz direkten döndü, farklı kazanmamış gereken maçı kaybettik. Bunun için çok üzgünüm. Daha iyisini yapabilirdik” dedi.

27 Nis 2024 - 14:07 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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