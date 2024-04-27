Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Kocaeli Kadın FK’da Milli gurur

ABONE OL Google News Sayfamız

Yıllardır altyapısından yetiştirdiği isimlerle A Takım düzeyinde maçlara çıkan Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, aynı zamanda Milli Takımada birçok oyuncu verdi. Son olarak A Takımda yer alan, en küçük oyuncu olarak da 1.Lig’de gol atan futbolcu olan 2008 doğumlu Feyza İrtürk, U-16 Milli Takım kadrosuna davet edildi.

Kocaeli Kadın FK’da Milli gurur mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ÇOK BÜYÜK MUTLULUK

Kocaeli Kadın FK’nın altyapısından yetişen 2008 doğumlu Feyza İrtürk, orta sahada görev yapıyor. Genç oyuncu henüz 16 yaşında olmasına rağmen 1.Lig’de Kocaeli Kadın FK’nın formasıyla Şirnakspor ve Çatalcaspor maçlarında gol atma başarısını gösterdi. U-16 Milli Takıma seçilen Feyza İrtürk, 1-8 Mayıs tarihleri arasında Belarus’ta düzenlenecek turnuvada yer alacak. Teknik Sorumlu Hasan Alemdar, “Feyza İrtürk’ün U-16 Milli Takıma davet edilmesinden dolayı çok mutluyuz. Bu sporcumuz çok daha iyi yerlere gelecektir” dedi.

Kaynak: Spor servisi

# Kocaeli

27 Nis 2024 - 14:07 Kocaeli- Spor --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.032.767 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL