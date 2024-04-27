Kocaeli Kadın FK’da Milli gurur

ÇOK BÜYÜK MUTLULUK
Kocaeli Kadın FK’nın altyapısından yetişen 2008 doğumlu Feyza İrtürk, orta sahada görev yapıyor. Genç oyuncu henüz 16 yaşında olmasına rağmen 1.Lig’de Kocaeli Kadın FK’nın formasıyla Şirnakspor ve Çatalcaspor maçlarında gol atma başarısını gösterdi. U-16 Milli Takıma seçilen Feyza İrtürk, 1-8 Mayıs tarihleri arasında Belarus’ta düzenlenecek turnuvada yer alacak. Teknik Sorumlu Hasan Alemdar, “Feyza İrtürk’ün U-16 Milli Takıma davet edilmesinden dolayı çok mutluyuz. Bu sporcumuz çok daha iyi yerlere gelecektir” dedi.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.