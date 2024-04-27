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Yuvacıkspor evinde son maçına çıkıyor

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BAL’da son 4 yıldır yer alan, genç oyuncularla ilimizi en iyi şekilde temsil eden Yuvacıkspor, bu sezon ekonomik sıkıntılar yüzünden lige veda etti.

Yuvacıkspor evinde son maçına çıkıyor mask
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Haftalar önce düşmesi kesinleşen Yuvacıkspor, Pazar günü sahasında son kez oynayacak. Babaeskispor’u konuk edecek. Yuvacık Stadı’ndaki maç 15.00’de başlayacak. Gelecek hafta lider Çorluspor deplasmanına çıkacak olan Siyah-Beyazlı ekip, son haftayı da bay geçip, 4 yıllık BAL macerasını tamamlayacak.

Kaynak: Spor servisi

# hafta

27 Nis 2024 - 14:08 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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