Yenilenen Faiz Oranlarıyla 1 Milyon TL'nin Aylık Kazancı Yeniden Şekillendi, İşte Tüm Bankalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 50 düzeyinde sabit bıraktı. Bu karar sonrası bankaların mevduat faizlerinde önemli değişiklikler oldu. İşte, güncellenen faiz oranlarına göre 1 milyon liranın aylık getirisi:
ING: Yüzde 55 faiz oranı ile 45.683,06 TL net kazanç ve 1.045.683,06 TL vade sonu tutar,
TÜRKİYE FİNANS: Yüzde 50 kâr payı oranı ile 41.530,05 TL net kazanç ve 1.041.530,05 TL vade sonu tutar,
ALTERNATİF BANK: Yüzde 58 faiz oranı ile 48.174,86 TL net kazanç ve 1.048.174,86 TL vade sonu tutar,
FİBABANK: Yüzde 57 faiz oranı ile 47.344,26 TL net kazanç ve 1.047.344,26 TL vade sonu tutar,
ODEA: Yüzde 56 faiz oranı ile 46.513,66 TL net kazanç ve 1.046.513,66 TL vade sonu tutar,
TEB: Yüzde 55 faiz oranı ile 45.683,06 TL net kazanç ve 1.045.683,06 TL vade sonu tutar,
ANADOLU BANK: Yüzde 55 faiz oranı ile 45.683,06 TL net kazanç ve 1.045.683,06 TL vade sonu tutar,
GARANTİ: Yüzde 53 faiz oranı ile 44.021,86 TL net kazanç ve 1.044.021,86 TL vade sonu tutar,
ENPARA: Yüzde 51,5 faiz oranı ile 42.775,96 TL net kazanç ve 1.042.775,96 TL vade sonu tutar,
YAPIKREDİ: Yüzde 49 faiz oranı ile 40.699,45 TL net kazanç ve 1.040.699,45 TL vade sonu tutar,
HAYAT FİNANS: Yüzde 47,02 kâr payı oranı ile 39.054,86 TL net kazanç ve 1.039.054,86 TL vade sonu tutar,
AKBANK: Yüzde 55 faiz oranı ile 45.683,06 TL net kazanç ve 1.045.683,06 TL vade sonu tutar,
ONPLUS: Yüzde 52 faiz oranı ile 43.191,26 TL net kazanç ve 1.043.191,26 TL vade sonu tutar,
VAKIF BANK: Yüzde 50 faiz oranı ile 41.530,05 TL net kazanç ve 1.041.530,05 TL vade sonu tutar,
HSBC: Yüzde 45 faiz oranı ile 37.377,05 TL net kazanç ve 1.037.377,05 TL vade sonu tutar,
QNB FİNANS: Yüzde 43,75 faiz oranı ile 36.338,8 TL net kazanç ve 1.036.338,8 TL vade sonu tutar,
HALK BANK: Yüzde 42 faiz oranı ile 34.885,25 TL net kazanç ve 1.034.885,25 TL vade sonu tutar.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.