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Yenilenen Faiz Oranlarıyla 1 Milyon TL'nin Aylık Kazancı Yeniden Şekillendi, İşte Tüm Bankalar

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TCMB'nin faiz kararıyla bankaların mevduat faizleri değişti. Yüksek faiz veren bankaların aylık getirileri arttı, 1 milyon TL için farklı bankalarda net kazançlar belirlendi...

Yenilenen Faiz Oranlarıyla 1 Milyon TL'nin Aylık Kazancı Yeniden Şekillendi, İşte Tüm Bankalar mask
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 50 düzeyinde sabit bıraktı. Bu karar sonrası bankaların mevduat faizlerinde önemli değişiklikler oldu. İşte, güncellenen faiz oranlarına göre 1 milyon liranın aylık getirisi:

ING: Yüzde 55 faiz oranı ile 45.683,06 TL net kazanç ve 1.045.683,06 TL vade sonu tutar,

TÜRKİYE FİNANS: Yüzde 50 kâr payı oranı ile 41.530,05 TL net kazanç ve 1.041.530,05 TL vade sonu tutar,

ALTERNATİF BANK: Yüzde 58 faiz oranı ile 48.174,86 TL net kazanç ve 1.048.174,86 TL vade sonu tutar,

FİBABANK: Yüzde 57 faiz oranı ile 47.344,26 TL net kazanç ve 1.047.344,26 TL vade sonu tutar,

ODEA: Yüzde 56 faiz oranı ile 46.513,66 TL net kazanç ve 1.046.513,66 TL vade sonu tutar,

TEB: Yüzde 55 faiz oranı ile 45.683,06 TL net kazanç ve 1.045.683,06 TL vade sonu tutar,

ANADOLU BANK: Yüzde 55 faiz oranı ile 45.683,06 TL net kazanç ve 1.045.683,06 TL vade sonu tutar,

GARANTİ: Yüzde 53 faiz oranı ile 44.021,86 TL net kazanç ve 1.044.021,86 TL vade sonu tutar,

ENPARA: Yüzde 51,5 faiz oranı ile 42.775,96 TL net kazanç ve 1.042.775,96 TL vade sonu tutar,

YAPIKREDİ: Yüzde 49 faiz oranı ile 40.699,45 TL net kazanç ve 1.040.699,45 TL vade sonu tutar,

HAYAT FİNANS: Yüzde 47,02 kâr payı oranı ile 39.054,86 TL net kazanç ve 1.039.054,86 TL vade sonu tutar,

AKBANK: Yüzde 55 faiz oranı ile 45.683,06 TL net kazanç ve 1.045.683,06 TL vade sonu tutar,

ONPLUS: Yüzde 52 faiz oranı ile 43.191,26 TL net kazanç ve 1.043.191,26 TL vade sonu tutar,

VAKIF BANK: Yüzde 50 faiz oranı ile 41.530,05 TL net kazanç ve 1.041.530,05 TL vade sonu tutar,

HSBC: Yüzde 45 faiz oranı ile 37.377,05 TL net kazanç ve 1.037.377,05 TL vade sonu tutar,

QNB FİNANS: Yüzde 43,75 faiz oranı ile 36.338,8 TL net kazanç ve 1.036.338,8 TL vade sonu tutar,

HALK BANK: Yüzde 42 faiz oranı ile 34.885,25 TL net kazanç ve 1.034.885,25 TL vade sonu tutar.

Kaynak: Haber Merkezi

# para, Türkiye

27 Nis 2024 - 14:10 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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