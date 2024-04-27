Tahir Büyükakın: Sızıntının denize ulaşmaması için önlemleri aldık

Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Yalova istikametine seyir halinde olan benzin yüklü tanker sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde araç, refüjdeki demir korkuluklara çarparak karşı şeride geçti. 150 metre boyunca duramayarak sürüklenen tanker park halindeki 4 araca, adından üstgeçit ayağına çarptı. Kaza sebebiyle çekici tankerden koptu. Kazada tankerde yüklü benzin yola döküldü.

GEREKLİ TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Kaza sonrası, sosyal medya hesabından açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şu ifadeleri kullandı: “Gölcük D-130 karayolu üzerinde meydana gelen tanker kazasından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Valiliğimiz koordinasyonunda, Büyükşehir, Gölcük Belediyesi, AFAD, itfaiye, İSU ve İzaydaş ekiplerimiz, olumsuz durumların önlenmesi için ortak bir çalışma yürütüyorlar. Kazanın ardından çevredeki evlerin tahliyesi gerçekleştirildi ve sızıntının denize ulaşmaması için gerekli tüm önlemler alındı. Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri, yayılan yakıtın temizlenmesi için yıkama işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Kaza sonrası yakıtın karıştığı maddeler, IBC tanklarıyla bertaraf edilmek üzere İzaydaş'a gönderiliyor. Çalışmalar titizlikle devam ediyor, hepimize tekrardan büyük geçmiş olsun.”

Kaynak: Haber Merkezi