Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir canlı yayında asgari ücrete ara artış yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt verdi. Işıkhan, asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmayacağını belirterek "Asgari ücretin ne olduğu nasıl belirlendiği belli. Temmuzda artış yapılmayacak bu belli şartlar altında gerçekleşti" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Haber Global canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
ASGARİ ÜCRET SORUSUNA YANIT
Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.
İstihdam sayısı tarihin en yüksek seviyesini gösteriyor. İstihdamı geliştirmek önceliğimiz. Son bir yılda iş gücü sayısı 775 bin arttı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
İzmitli - Ekonomi denge işide siz denge kurabildinizmi onu de bakalım sürekli günü kurtaran konuşmalarınızdan çok sıkıldık bee
Atmaca - Enflasyonu durdursun yada zam yapmayı yasaklasın herseye asgari ücrete zam yoksa
Maraba - Bakan bey ne konuştuğunu bilmiyor her halde ozaman %50 zam verilirken biz verdik şimdi biz hakem görevi yapıyoruz biz belirlemielirlemiyoruz diyor ne diyor bu bakan nereye bakıyor
5441 - Sanki verdiğinde çok para verdinde övünüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.