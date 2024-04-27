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- Ekonomi

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan açıkladı

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Bakan Vedat Işıkhan, katıldığı canlı yayında asgari ücrete ara zamma ilişkin sorulan soruya "Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor" yanıtını verdi.

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan açıkladı mask
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir canlı yayında asgari ücrete ara artış yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt verdi. Işıkhan, asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmayacağını belirterek "Asgari ücretin ne olduğu nasıl belirlendiği belli. Temmuzda artış yapılmayacak bu belli şartlar altında gerçekleşti" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Haber Global canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

ASGARİ ÜCRET SORUSUNA YANIT

Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

İstihdam sayısı tarihin en yüksek seviyesini gösteriyor. İstihdamı geliştirmek önceliğimiz. Son bir yılda iş gücü sayısı 775 bin arttı.

Kaynak: Haber Merkezi

# çalışma, sosyal

27 Nis 2024 - 14:21 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

İzmitli - Ekonomi denge işide siz denge kurabildinizmi onu de bakalım sürekli günü kurtaran konuşmalarınızdan çok sıkıldık bee

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 28 Nisan 00:05
03

Atmaca - Enflasyonu durdursun yada zam yapmayı yasaklasın herseye asgari ücrete zam yoksa

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 27 Nisan 22:18
02

Maraba - Bakan bey ne konuştuğunu bilmiyor her halde ozaman %50 zam verilirken biz verdik şimdi biz hakem görevi yapıyoruz biz belirlemielirlemiyoruz diyor ne diyor bu bakan nereye bakıyor

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 27 Nisan 21:40
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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