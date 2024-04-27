Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

Olay, geçtiğimiz günlerde Karasu’nun Yalı Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde yaşandı. Evinin bahçesine giren birçok köpeğin, beslediği kedisine saldırısına engel olmak isteyen Arife Çakır, yaşadığı talihiz olayı gözyaşları içinde anlattı. Kollarından yara alan Çakır ve mahalle sakinleri, başıboş köpekler için yetkililere seslendi.
“Hayvancağızın bağırması içler acısıydı”
Kedisini köpeklerden kurtarmak için müdahale ettiği esnada kendisinin de saldırıya uğradığını ifade eden Arife Çakır, “Kedimin peşinden koşunca, köpekler bana da saldırdı. Kediyi ben çekiyorum, köpekler de çekiyor. Hayvancağızın bağırması içler acısıydı. Köpeklerin toplatılmasını istiyoruz. Kapıya çıkamıyoruz, bakkala gidemiyoruz. Çocuklar korkuyor. Hayvanların ölmesini istemeyiz ama kedilerimizi boğuyorlar, bize saldırıyorlar. Komşular da köpeklerin toplatılmasını istiyor” dedi.
“Belediye hiçbir şey yapmadı”
Mahalle sakinlerinden Zeki Karaman ise, “Belediyeyle birkaç sefer görüştük. Yapabilecekleri bir şeyin olmadığını söylediler. Hiçbir şey yapılmadı. Emniyeti aradık, kanuni olarak yol gösterdiler ama belediye ellerinden geleni yapacaklarını söylemelerine rağmen hiçbir şey yapmadılar. Köpekler saldırıyor. Bu hayvanlar başıboş bırakılmasın, bir yere toplansın istiyoruz” diye konuştu.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Hkad56& - Köpekler elektronik tasmalı olmalıdır.
Şirintepeli - Yakında köpek katliamları başlar nerede kadar gidecek böyle
Emekli - Sosyal atık emekli ve yaşlı .önemsiz.sadece yorumlarda köpege ve hayvanseverlere sert bir kaç yorum .inşallah o köpekler bir gün bir şekilde ülkenin en tepesindeki insanları parçalayıp sakat bırakıp öldürür..o zaman sokaklardaki vahşi köpek sorununu çözerler .anacığım geçmiş olsun ama ne senin ne benim degerim yok.ikimizinde ölmesi için sokaklarda vahşi köpek besliyorlar.
5199 - 5199 gibi dünyada örnegi eşi benzeri olmayan berbat bir kanunumuz var, bu kanun hile ile vekillere yalan söylenerek , vekiller aldatılarak çıkarıldı. bu kanunun bir an önce kaldırılması gerekiyor. dünyada olmayan böyle bir kanun bizde de olmamali..5199 kaldırılsın..bu kanunun cikarilmasi sirasında vekillere yanlış bilgi verenler sahtecilikten yargılansın
Kuruçeşmeli - Milleti köpeklere yem edenler, köpek kadar değer görmedi ve göermicek...
Son Pişman - Bravo
Son Pişman - Artık konuşacak bişey kalmadı, millet başının çaresine baksın
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.