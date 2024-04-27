Rakı fiyatlarına dev zam

Yeni yılla birlikte zamlanan rakı fiyatlarında bir artış daha yaşandı. Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, 70’lik rakıya 76 lira zam geçişi olduğunu duyurdu.
Buna göre, 35'lik rakı 399 TL’den 445 TL’ye, 50'lik rakı 539 TL’den 599 TL’ye, 70'lik rakı 699 TL’den 775 TL’ye ve 100'lük rakı 979 TL’den 1075 TL’ye yükseldi.
Yeni Rakı'ya ZAM geldi.
• 35'lik 445 TL
• 50'lik 599 TL
• 70'lik 775 TL
• 100'lük 1075 TL oldu. pic.twitter.com/s16OmSELII
— ZAM Haber (@ZAMajans) April 27, 2024
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.