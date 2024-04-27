Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Rakı fiyatlarına dev zam

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, rakıya zam geldiğini paylaştı. Aybaş’ın paylaşımına göre 70’lik diye tabir edilen rakı artık 76 lira daha pahalıya satılacak.

Rakı fiyatlarına dev zam mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yeni yılla birlikte zamlanan rakı fiyatlarında bir artış daha yaşandı. Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, 70’lik rakıya 76 lira zam geçişi olduğunu duyurdu.

Buna göre, 35'lik rakı 399 TL’den 445 TL’ye, 50'lik rakı 539 TL’den 599 TL’ye, 70'lik rakı 699 TL’den 775 TL’ye ve 100'lük rakı 979 TL’den 1075 TL’ye yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi

# rakı zam, yeni rakı zam, zamlı rakı fiyatları, 27 nisan rakı zam, 27 nisan 2024 rakı zam, yeni

27 Nis 2024 - 14:37 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.032.767 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL