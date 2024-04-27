Kocaeli’de fabrikaya yılan girdi

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Tezcan Galvaniz’de fabrikaya yılan girdi. Sıcaklıkların yükselmesi sonrası fabrikaya giren yılan işçiler tarafından öldürüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
Kocaeli’de sıcaklıkların yükselmesi sonrası yılanlar görülmeye başlarken, Tezcan Galvaniz’e de yılan girdi.
Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Tezcan Galvaniz’de fabrikaya yılan girdi. Sıcaklıkların yükselmesi sonrası fabrikaya giren yılan işçiler tarafından öldürüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.