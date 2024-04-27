Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Derincespor’da Alpay Çelebi sevinci

ABONE OL Google News Sayfamız

2.Lig’de tutunma mücadelesi yapan, Pazar günü İzmir deplasmanında Menemenspor ile 15.00’de çok kritik bir maça çıkacak olan Derincespor, bu maçtan en kötü 1 puanla ayrılıp, son haftaya avantajlı girmek istiyor. Bu maç öncesinde cezası biten stoper Alpay Çelebi’nin oynayacak olması teknik heyeti mutlu etti.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Derincespor’da Alpay Çelebi sevinci mask
ABONE OL Google News Sayfamız

MENEMENSPOR MAÇINDA SAHADA

Geçen hafta sahasında Somaspor’u 1-0 yenen, son iki haftaya düşme hattının 2 puan üzerinde giren Körfez GB, bu avantajını son karşılaşmaya da taşımayı hedefliyor. Sarı-Lacivertli ekipte bu maç öncesinde sarı kart cezasını tamamlayan Alpay Çelebi’nin de oynaması teknik heyeti sevindirdi. Teknik ekip, stoperde Somaspor maçında sakatlıktan yeni çıkan Volkan Altınsoy’u oynatmak zorunda kalmıştı. Teknik Sorumlu Taner Gülleri, Menemen FK karşısında stoperde tamamen düzelen Volkan Altınsoy ile Alpay Çelebi’ye şans vermesi bekleniyor.

 

# yeni, hafta, Körfez

27 Nis 2024 - 14:57 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.032.767 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
06

414101 - İyi bir futbolcu olsa Beşiktaş dan gitmezdi be abicim boş boş sadece Beşiktaşı nasılsın adı ile oynuyor bu çocuk

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 09:03
05

Adalet.... - Geçen sene devre arasına yakın zamanda yönetici ve adamı olanları profesyonel futbolcu yaptınız. Kulüp satılınca esame listelerinde isimleri okunmadı bile. Hak edenleri veya hak edeni yapmadınız. Özellikle Hüseyin TÜRE bunların başında. Emeğini hakkını yediğiniz gencin ve gençlerin ağı üzerinizde olsun. Hak helal edilmeyecek unutmayınız....

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 06:44
03

Körfez - Oynamaması daha faydalı olur. Zorla futbolcu yaptınız bu çocuğu ı..

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 19:44
04

Kamiller - @Körfez 03 nolu yoruma cevabı: Onun dayısı bizde olsaydı madrid de oynardık

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 01:16
02

Derman - Nesine sevindiniz yapmayın , oynamasa daha faydalı.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 19:40
01

Pakito - Sevinç mi? Leylek bacaklı yüzünden kaç maç gitti yazık günah, buna 1. Lig'de şans verdiler ya yazık

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 16:18
Diğer 5 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL