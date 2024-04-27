27 Nis 2024 - 14:57 - Spor

Derincespor’da Alpay Çelebi sevinci

2.Lig’de tutunma mücadelesi yapan, Pazar günü İzmir deplasmanında Menemenspor ile 15.00’de çok kritik bir maça çıkacak olan Derincespor, bu maçtan en kötü 1 puanla ayrılıp, son haftaya avantajlı girmek istiyor. Bu maç öncesinde cezası biten stoper Alpay Çelebi’nin oynayacak olması teknik heyeti mutlu etti.