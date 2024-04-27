Derincespor’da Alpay Çelebi sevinci

MENEMENSPOR MAÇINDA SAHADA
Geçen hafta sahasında Somaspor’u 1-0 yenen, son iki haftaya düşme hattının 2 puan üzerinde giren Körfez GB, bu avantajını son karşılaşmaya da taşımayı hedefliyor. Sarı-Lacivertli ekipte bu maç öncesinde sarı kart cezasını tamamlayan Alpay Çelebi’nin de oynaması teknik heyeti sevindirdi. Teknik ekip, stoperde Somaspor maçında sakatlıktan yeni çıkan Volkan Altınsoy’u oynatmak zorunda kalmıştı. Teknik Sorumlu Taner Gülleri, Menemen FK karşısında stoperde tamamen düzelen Volkan Altınsoy ile Alpay Çelebi’ye şans vermesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Karamürsel - Alpay kurtardı sizi 7.1 rezalet.
414101 - İyi bir futbolcu olsa Beşiktaş dan gitmezdi be abicim boş boş sadece Beşiktaşı nasılsın adı ile oynuyor bu çocuk
Adalet.... - Geçen sene devre arasına yakın zamanda yönetici ve adamı olanları profesyonel futbolcu yaptınız. Kulüp satılınca esame listelerinde isimleri okunmadı bile. Hak edenleri veya hak edeni yapmadınız. Özellikle Hüseyin TÜRE bunların başında. Emeğini hakkını yediğiniz gencin ve gençlerin ağı üzerinizde olsun. Hak helal edilmeyecek unutmayınız....
Körfez - Oynamaması daha faydalı olur. Zorla futbolcu yaptınız bu çocuğu ı..
Kamiller - Onun dayısı bizde olsaydı madrid de oynardık
Derman - Nesine sevindiniz yapmayın , oynamasa daha faydalı.
Pakito - Sevinç mi? Leylek bacaklı yüzünden kaç maç gitti yazık günah, buna 1. Lig'de şans verdiler ya yazık
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.