Kaya: Kimsenin adamı değiliz

Ayhan - Tanıdığım hatta çocukluğunu bildiğim Haluk hoca adamdır.dahası bazı futbolcuları,hatta kaptanları yasin de eski talebemdir ve diğer hocaları Erdoğan hoca da çokmeski tanıdığımdan ve adamdırlar.kesinlikle bu şekildeki yakıştırmalar sınırı aşan yakıştırmalar olur ve inanıyorum ki kimsenin şüphesi olmasın körfez gb çıkıp kendi futbolunu oynar,ama olur ama olmaz.Sonuç ne olursa olsun maç ile ilgili en ufak bir şüphem olmaz.nokta