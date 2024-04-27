Kaya: Kimsenin adamı değiliz

“ HER TAKIMDAN PUAN ALABİLECEK DURUMDAYIZ”
Play-Off’ta önce Bağdatspor ile 2-2 berabere kalan, geçen hafta da deplasmanda lider Karamürselspor karşısında 0-0’lık sonuçla herkesi şaşırtan Körfez GB, son sırada olmasına rağmen mücadelesini sonuna kadar sürdürüyor. Teknik Sorumlu Haluk Kaya, “Hangi takımdan puan alırsak, kimin adamısınız diye yakıştırmalarda bulunuyorlar. Biz kimsenin adamı değiliz. Sahaya çıkıp, her şeşimizi veriyoruz. Bağdatspor ve Karamürselspor’dan puan aldık. Pazar günü de Beylikbağıspor’u yenecek gücümüz var. Kimseden korkmuyoruz, çekinmiyoruz. Onurlu bir mücadele veriyoruz, herkes de sporcularıma ve camiamıza saygı göstersin” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Ünal Özer - Haluk Kaya gibi bir insan ile ilgili asla konu bile olmayacak şeyler. Çok değil biraz tanımış olan bile ne kadar disiplinli özverili düzgün ve karakterli bir insan olduğunu bilir. Futbol eğitimi veren kıymetli değerli bir hocadır.
Kürşat Kumaş - Bu tarz söylemleri,söylentileri duymak,haber niteliği kazandırmak bile bazı insanlar için üzüntü verici ve mahcubiyettir,
Ki bu kişi Haluk Kaya ise daha vahim ve abesle iştigaldir.
Bir insanı tanımamak önyargılı düşünmenize yol açabilir,
Lakin eğer tanıyor,dürüstlüğünden ve kişiliğinden taviz vermeyen bir insan olarak görüyorsanız bu tarz düşünce ve fikirler erozyona uğramış,niyetin kötüye yorumlanmasına açık hale gelmiş demektir,
Lütfen değerlerimize sahip çıkıp,sporun birleştirici ve bağlayıcı gücüne güç olalım…
Sevgi ve saygılarımla
Ayhan - Tanıdığım hatta çocukluğunu bildiğim Haluk hoca adamdır.dahası bazı futbolcuları,hatta kaptanları yasin de eski talebemdir ve diğer hocaları Erdoğan hoca da çokmeski tanıdığımdan ve adamdırlar.kesinlikle bu şekildeki yakıştırmalar sınırı aşan yakıştırmalar olur ve inanıyorum ki kimsenin şüphesi olmasın körfez gb çıkıp kendi futbolunu oynar,ama olur ama olmaz.Sonuç ne olursa olsun maç ile ilgili en ufak bir şüphem olmaz.nokta
Körfez Yalı Yeni - olması gereken
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.