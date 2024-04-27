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Kayıp kişi sazlık alanda ölü bulundu

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Ölü bulunan kişinin ev arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp kişi sazlık alanda ölü bulundu mask
Kayıp kişi sazlık alanda ölü bulundu
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Kırklareli'nde kayıp olarak aranan kişi tüfekle vurularak öldürülmüş halde sazlık alanda bulundu.

Kavaklı beldesinde yaşayan Remzi Akalp'tan (61) haber alamayan yakınları 3 gün önce jandarmaya kayıp ihbarı yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de bölgede arama çalışması başlattı. Ekipler, Akalp'in cesedine Gazcılar mevkiindeki sazlık alanda ulaştı.

Sağlık ekipleri Akalp'in tüfekle vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Akalp'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olaya ilişkin Akalp'in ev arkadaşı S.T. (33) gözaltına alındı.

Kaynak: AA

# kayıp, Kırklareli, tüfek

27 Nis 2024 - 15:00 AA - Türkiye --- Okunma

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