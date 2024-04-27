Kayıp kişi sazlık alanda ölü bulundu

Kırklareli'nde kayıp olarak aranan kişi tüfekle vurularak öldürülmüş halde sazlık alanda bulundu.
Kavaklı beldesinde yaşayan Remzi Akalp'tan (61) haber alamayan yakınları 3 gün önce jandarmaya kayıp ihbarı yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de bölgede arama çalışması başlattı. Ekipler, Akalp'in cesedine Gazcılar mevkiindeki sazlık alanda ulaştı.
Sağlık ekipleri Akalp'in tüfekle vurularak öldürüldüğünü tespit etti.
Akalp'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.
Olaya ilişkin Akalp'in ev arkadaşı S.T. (33) gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.