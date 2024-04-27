Karamürsel İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü, "Minik Eller Büyük Hayaller" Projesi kapsamında okullarda etkinlik düzenledi.

İlçe Halk Eğitim Müdürü Bahar Kaplan Yavuz, yaptığı açıklamada, projeye ilişkin bilgi vererek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da içine alan haftada, yeteneklerini keşfetmeleri amacıyla çocuklarımızla buluştuk. Bu önemli projeyi, yıl sonuna kadar sürdürmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

-Karamürsel Çocuk Yuvası Sevenler Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı

Karamürsel Çocuk Yuvası Sevenler Derneği Başkanlığı'na Nuray Berk Genç tekrar seçildi.

Derneğin Olağan Genel Kurulu, Karamürsel Su Altı Sporları Derneği (KARSAD) Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Genel kurulda tek aday olan Genç, üyelerin oylarını alarak güven tazeledi.

Genç, yaptığı konuşmada, derneğin 70 üyesi bulunduğunu belirterek, "Bizi tekrar göreve getiren üyelerimize ve öncelikle her zaman yanımızda yer alan kurucularımıza teşekkür ediyorum. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden, üstüne koyarak devam edeceğiz. Her şey çocuklarımız için." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA