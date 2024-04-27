İYİ Parti kurultayına genel başkan adayı Tolga Akalın'ın hareketi damga vurdu

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda partinin yeni lideri belli oluyor. Kurultayda aday olmayacağını belirten Meral Akşener, partililere son kez hitap etti. Genel Başkan adaylarından birisi olan Tolga Akalın'la ilgili detaysa kurultayın önüne geçti. Akalın'a protokol bölümünde yer verilmediği ortaya çıkarken Akalın'ın da Akşener'le ilgili video gösterimi sonunda ayağa kalıp alkışlayan partililere katılmayıp ilgisiz kaldığı görüldü.

AKŞENER: MAĞLUBİYETİ ÖKSÜZ BIRAKMADIM

Kurultayda kürsüye gelen Meral Akşener, "Bugün karşınızda bu kürsüden son kez konuşuyorum. Çünkü bugün emaneti devretme günü." ifadeleriyle başladığı konuşmasında "Kennedy'nin çok meşhur bir sözü vardır; 'Zaferin bin babası vardır, mağlubiyet yetimdir' der. İşte ben o bin babanın kaçıştığı yerde o yetim mağlubiyeti öksüz bırakmadım." ifadelerini kullandı.

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Akşener, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Yetkili kurullarımızın kararı doğrultusunda 31 Mart seçimlerine hür girdik. İYİ Parti'yi kavgalara korkulara mahkum edilen milletimize yeni bir seçenek kurmak için kurmuştuk. Ben de bugüne kadar hem kendimin hem de partimizin aldığı tüm kararların arkasında durduğum gibi bu kararın da arkasında durdum. Ne kadar zorlu bir yola çıktığımızın farkındaydım. Karalamalarla üzerimize gelineceğinin farkındaydım. Satın alınmışlara karşı yürekten inanmışların mücadelesini yürüttüğümüzün farkındaydım. Bedel ödeme sırasında da en önde karşınızda duruyorum."Konuşmasının sonunda "Bugünden sonra artık bu evi siz koruyacaksınız." diyen Akşener, "Bu eve artık siz bakacaksınız. Yolunuz bahtınız açık olsun." dedi.

Kaynak: Sondakika