Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye'den Filistin'den hurma ithalatı kararı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin'e destek amacıyla gümrük vergisinden muaf hurma ithalatı kotasının yükseltildiğini açıkladı.
Sosyal medyada paylaşım yapan Bolat, "Filistin’in en önemli ihraç ürünlerinden hurmanın Filistin ekonomisine katkısını bilerek, Filistin'in talebinin ötesinde, daha önce 3 bin ton olan miktarı 5 bin tona yükselttiğimiz Ortaklık Komitesi kararı yayımlandı." açıklamasında bulundu.
Bu kararın "Filistin ekonomisine sağlayacağı katkının hayırlı olmasını" dileyen Bolat, tüm imkanların kullanılarak Filistinli'nin taleplerinin karşılamaya devam edileceğini söyledi.
Ticaret Bakanı Bolat, kararı şu sözlerle duyurdu:
"Filistin Milli Ekonomi Bakanı ile geçtiğimiz Aralık ayındaki görüşmemizde aldığımız karar neticesinde Filistin’den yapılan gümrük vergisinden muaf hurma ithalatı kotasını 5 bin tona yükselttik. Filistin’in en önemli ihraç ürünlerinden hurmanın Filistin ekonomisine katkısını bilerek, Filistin'in talebinin ötesinde, daha önce 3 bin ton olan miktarı 5 bin tona yükselttiğimiz Ortaklık Komitesi kararı yayımlandı. Söz konusu kararın Filistin ekonomisine sağlayacağı katkının hayırlı olmasını diliyor, her konuda Filistinli kardeşlerimizin taleplerini öncelikle ve tüm imkanlarımızı kullanarak karşılamaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim."
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.