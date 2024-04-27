Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye'den Filistin'den hurma ithalatı kararı

ABONE OL Google News Sayfamız

Ticaret Bakanı Bolat, Filistin’den yapılan gümrük vergisinden muaf hurma ithalatı kotasını 5 bin tona yükseltildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye'den Filistin'den hurma ithalatı kararı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin'e destek amacıyla gümrük vergisinden muaf hurma ithalatı kotasının yükseltildiğini açıkladı.

Sosyal medyada paylaşım yapan Bolat, "Filistin’in en önemli ihraç ürünlerinden hurmanın Filistin ekonomisine katkısını bilerek, Filistin'in talebinin ötesinde, daha önce 3 bin ton olan miktarı 5 bin tona yükselttiğimiz Ortaklık Komitesi kararı yayımlandı." açıklamasında bulundu.

Bu kararın "Filistin ekonomisine sağlayacağı katkının hayırlı olmasını" dileyen Bolat, tüm imkanların kullanılarak Filistinli'nin taleplerinin karşılamaya devam edileceğini söyledi.

Ticaret Bakanı Bolat, kararı şu sözlerle duyurdu:

"Filistin Milli Ekonomi Bakanı ile geçtiğimiz Aralık ayındaki görüşmemizde aldığımız karar neticesinde Filistin’den yapılan gümrük vergisinden muaf hurma ithalatı kotasını 5 bin tona yükselttik. Filistin’in en önemli ihraç ürünlerinden hurmanın Filistin ekonomisine katkısını bilerek, Filistin'in talebinin ötesinde, daha önce 3 bin ton olan miktarı 5 bin tona yükselttiğimiz Ortaklık Komitesi kararı yayımlandı. Söz konusu kararın Filistin ekonomisine sağlayacağı katkının hayırlı olmasını diliyor, her konuda Filistinli kardeşlerimizin taleplerini öncelikle ve tüm imkanlarımızı kullanarak karşılamaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim."

 

Kaynak: Haber Merkezi

# sosyal, HER

27 Nis 2024 - 15:04 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.032.767 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL