Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi ekipleri arasında çıkan arbedede yere düştüğü video gündem olan AK Parti İzmit Belediye meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve meclis üyeliği görevinden istifa etti.
İbrahim Efe AK Parti'den ve meclis üyeliğinden istifa etti
AK Parti İzmit Belediye meclis üyesi İbrahim Efe, hem meclis üyeliğinden hem de partisinden istifa etti.
27 Nis 2024 - 15:08 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma Yazdır
Mahreç Süriye Çatak Tek
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(32 )
Xoox - Fatma kaplan hürriyet 2
İbrahim efe 0
Goller ( ibrahim efe 2 ) kendi kalesine
İzmitli - Bu ne demek her şeye dikkat etmek gerek her yaptığına her hareketine sonucu içinden çıkamaz hal alır
Antiakp - Yaptığı yanlışın karşılığını almış bu konu burada artık bitmeli.Hepimizin ailesi var sevenleri var çoluk çocuğu var daha fazla irdeleyip başkalarını üzmeye gerek yok bence
Sami Sevgi - İbrahim Efe sen hiiç üzülme. Arkanda binler var destekleyen gerisini boşver.
Çelik - Gerek varmıydı bu tür şovlara, bu hareketlerin aileni çok üzmüş olmalı. Onlar adına üzülüyorum.
Remzi Yıldırım - Evet hala seveni var sen işine bak çakal
Fatih - Manavlarında mahcup ettin bizim temsilicimizdin
Vatandaş Emekli - En doğrusu
Dumenci Şirin - Bundan sonra parti gozetmiyosunyaa bayanlara nasıl davranacağını bilirsin belki bunun adı güç zehirlenmesi.
Sorgulayanvatandaş - Affını istemiştir AKP de istifa diye bir şey yok.
Siyasette - İz bırakanlar. Seni unutmuycaz İbrahim...
Kocaeli41 - Bir anlık gaflet hırs 10 senelik birikimi 1 dakikada heba ettin
Olması gereken kararı almış telafisi mümkün olmayan bir hataydı
Körfezli Savaşçı - Bence 1 .iyi takla atıyordu . 2 . Kamera olmasa iyi iftira atıyordu . 3 dizi oyuncusu olabilir.
Aşkın - Ben akp istifa ederdim bağımsız devam ederdim korkmuslar
Taklacı Ak Güvercin - Kardeş sen bi süre izmiti terk et ne gurur kaldı ne dik duruş rezil oldun insan içinde nasıl gezicen ben anlamadım hırsızlık yapsan hırsız derler ama bu mevzu bir kariyeri olan insana rezillik Allah sana bunu niye yaşattı çok merak ettim
Halk - :dddd
Sinirküpü - İzmit i bütün Türkiye ye rezil ettin utandınmı bari
İzmitlee - "seçmen Kamil" rumuzlu yorumcu sen ne anlatıyooon boooluuummm. Bu rezilliğin arkasında durmaya çalıştığına göre belli ki sende bu şahıstan arpalanıyorsun.
Vicdan - Zekaya bak.
Seçmen Kamil - İzmit Kocaeli'yi asıl rezil eden milletvekili iken kiralık olarak başka partiye giden Fatmadir..
İstifa Mı - İstifa değildir o görevden almışlardır. Bu kadar boş beleş bir insanı meclis üyesi olarak aday yaparsanız olacağı buydu.
Taklacı - Güya kendi istemiş.. Yarından itibaren her gün il başkanını, yöneticileri arayıp "abi konu unutulmuştur, geri döneyim mi?" diyeceğine eminim :D
Yahya Kemal - Tc vatandaşlığından da istifa etmeli
İzmitli - Altın yere düşmekle değersizleşmez. Sen boşver tenekelere aldanma ibo. Olabilir herkes hayatında hatalar yapabilir... hiçbirşeyi umursama hayatta insanın başına herşey gelir.
Vatandaş - Biraz dinlensin. Ortalık durulsun buyuksehirde bi koltuk verilir illaki....akp de böyledir bu işler
Hakan - insanın kendine yaptığı kötülüğü düşmanı bile yapamaz
İzmitli - İstifa ettirdiler istifa etmedi
İzmitli. - Helal olsun,yaptıklarına rağmen,içinde dürüstlük olan insanmış,
İzmitli. - Etti veya ettirildi onu ben bilemiyorum,tarih bu adamı onurlu bir şekilde istifa etti yazacak,memleketin ekonomisine takla değil parande attıranlar ibrahim beyi örnek alırlar inşallah,
Olcay - Ne dürüstlüğünden bahsediyorsun adam istifa etmedi pişkin gibi özür diledi . İstifa ettirildi de sen ona
Can - Kendi istemiş vayy.
Tavsantepeliiii - Aslan abim kıymetli büyüğüm binlerce onbinlerce sevenin var unutma şimdi değilse yarın
Kanlıbağlı Serkan - yaa bak işine bolumm.rezil oldu.hala seveni var diyorsun
Gölcük - En hayırlısı yapmış
Arab - Vay Oscar İbo rezaletin çok iyiydi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.