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27 Nis 2024 - 15:08- Siyaset G:

İbrahim Efe AK Parti'den ve meclis üyeliğinden istifa etti

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AK Parti İzmit Belediye meclis üyesi İbrahim Efe, hem meclis üyeliğinden hem de partisinden istifa etti.

Süriye Çatak Tek
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27 Nis 2024 - 15:08 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(32)
35

Xoox - Fatma kaplan hürriyet 2

İbrahim efe 0

Goller ( ibrahim efe 2 ) kendi kalesine

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 16:02
34

İzmitli - Bu ne demek her şeye dikkat etmek gerek her yaptığına her hareketine sonucu içinden çıkamaz hal alır

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 14:08
33

Antiakp - Yaptığı yanlışın karşılığını almış bu konu burada artık bitmeli.Hepimizin ailesi var sevenleri var çoluk çocuğu var daha fazla irdeleyip başkalarını üzmeye gerek yok bence

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 28 Nisan 00:21
32

Sami Sevgi - İbrahim Efe sen hiiç üzülme. Arkanda binler var destekleyen gerisini boşver.

Yanıtla . 1Beğen . 25Beğenme 27 Nisan 22:07
30

Çelik - Gerek varmıydı bu tür şovlara, bu hareketlerin aileni çok üzmüş olmalı. Onlar adına üzülüyorum.

Yanıtla . 21Beğen . 1Beğenme 27 Nisan 21:09
29

Remzi Yıldırım - Evet hala seveni var sen işine bak çakal

Yanıtla . 4Beğen . 14Beğenme 27 Nisan 20:56
26

Dumenci Şirin - Bundan sonra parti gozetmiyosunyaa bayanlara nasıl davranacağını bilirsin belki bunun adı güç zehirlenmesi.

Yanıtla . 20Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 19:29
25

Sorgulayanvatandaş - Affını istemiştir AKP de istifa diye bir şey yok.

Yanıtla . 21Beğen . 1Beğenme 27 Nisan 19:20
22

Kocaeli41 - Bir anlık gaflet hırs 10 senelik birikimi 1 dakikada heba ettin

Olması gereken kararı almış telafisi mümkün olmayan bir hataydı

Yanıtla . 21Beğen . 1Beğenme 27 Nisan 18:58
20

Körfezli Savaşçı - Bence 1 .iyi takla atıyordu . 2 . Kamera olmasa iyi iftira atıyordu . 3 dizi oyuncusu olabilir.

Yanıtla . 29Beğen . 1Beğenme 27 Nisan 18:21
18

Aşkın - Ben akp istifa ederdim bağımsız devam ederdim korkmuslar

Yanıtla . 9Beğen . 1Beğenme 27 Nisan 18:11
17

Taklacı Ak Güvercin - Kardeş sen bi süre izmiti terk et ne gurur kaldı ne dik duruş rezil oldun insan içinde nasıl gezicen ben anlamadım hırsızlık yapsan hırsız derler ama bu mevzu bir kariyeri olan insana rezillik Allah sana bunu niye yaşattı çok merak ettim

Yanıtla . 18Beğen . 3Beğenme 27 Nisan 18:00
14

Sinirküpü - İzmit i bütün Türkiye ye rezil ettin utandınmı bari

Yanıtla . 28Beğen . 3Beğenme 27 Nisan 17:22
24

İzmitlee - @Sinirküpü 14 nolu yoruma cevabı: "seçmen Kamil" rumuzlu yorumcu sen ne anlatıyooon boooluuummm. Bu rezilliğin arkasında durmaya çalıştığına göre belli ki sende bu şahıstan arpalanıyorsun.

Yanıtla . 12Beğen . 1Beğenme 27 Nisan 19:15
16

Seçmen Kamil - @Sinirküpü 14 nolu yoruma cevabı: İzmit Kocaeli'yi asıl rezil eden milletvekili iken kiralık olarak başka partiye giden Fatmadir..

Yanıtla . 10Beğen . 27Beğenme 27 Nisan 17:57
13

İstifa Mı - İstifa değildir o görevden almışlardır. Bu kadar boş beleş bir insanı meclis üyesi olarak aday yaparsanız olacağı buydu.

Yanıtla . 25Beğen . 2Beğenme 27 Nisan 17:11
11

Taklacı - Güya kendi istemiş.. Yarından itibaren her gün il başkanını, yöneticileri arayıp "abi konu unutulmuştur, geri döneyim mi?" diyeceğine eminim :D

Yanıtla . 30Beğen . 4Beğenme 27 Nisan 16:48
09

İzmitli - Altın yere düşmekle değersizleşmez. Sen boşver tenekelere aldanma ibo. Olabilir herkes hayatında hatalar yapabilir... hiçbirşeyi umursama hayatta insanın başına herşey gelir.

Yanıtla . 6Beğen . 43Beğenme 27 Nisan 16:31
07

Vatandaş - Biraz dinlensin. Ortalık durulsun buyuksehirde bi koltuk verilir illaki....akp de böyledir bu işler

Yanıtla . 31Beğen . 4Beğenme 27 Nisan 16:22
06

Hakan - insanın kendine yaptığı kötülüğü düşmanı bile yapamaz

Yanıtla . 20Beğen . 1Beğenme 27 Nisan 16:18
04

İzmitli. - Helal olsun,yaptıklarına rağmen,içinde dürüstlük olan insanmış,

Yanıtla . 5Beğen . 35Beğenme 27 Nisan 16:07
19

İzmitli. - @İzmitli. 04 nolu yoruma cevabı: Etti veya ettirildi onu ben bilemiyorum,tarih bu adamı onurlu bir şekilde istifa etti yazacak,memleketin ekonomisine takla değil parande attıranlar ibrahim beyi örnek alırlar inşallah,

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 27 Nisan 18:18
08

Olcay - @İzmitli. 04 nolu yoruma cevabı: Ne dürüstlüğünden bahsediyorsun adam istifa etmedi pişkin gibi özür diledi . İstifa ettirildi de sen ona

Yanıtla . 17Beğen . 2Beğenme 27 Nisan 16:29
02

Tavsantepeliiii - Aslan abim kıymetli büyüğüm binlerce onbinlerce sevenin var unutma şimdi değilse yarın

Yanıtla . 10Beğen . 49Beğenme 27 Nisan 15:42
12

Kanlıbağlı Serkan - @Tavsantepeliiii 02 nolu yoruma cevabı: yaa bak işine bolumm.rezil oldu.hala seveni var diyorsun

Yanıtla . 28Beğen . 3Beğenme 27 Nisan 17:08
31

Arab - @Gölcük 01 nolu yoruma cevabı: Vay Oscar İbo rezaletin çok iyiydi

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 22:00
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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