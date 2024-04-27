İbrahim Efe AK Parti'den ve meclis üyeliğinden istifa etti

Taklacı Ak Güvercin - Kardeş sen bi süre izmiti terk et ne gurur kaldı ne dik duruş rezil oldun insan içinde nasıl gezicen ben anlamadım hırsızlık yapsan hırsız derler ama bu mevzu bir kariyeri olan insana rezillik Allah sana bunu niye yaşattı çok merak ettim